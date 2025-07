Fotbalové přestupy ONLINE: Další talent pro Slavii, Hanckův přestup skandálně zrušen

Nedělní trápení v ofenzivě pražské Slavie během úvodního kola Chance Ligy proti Hradci Králové (2:2) znovu rozjelo debatu o doplnění kádru obhájce titulu. Hodil by se útočník. Už delší dobu se mluví o tom, že by jím mohl být Jan Kliment. V minulé sezoně nasázel 18 ligových branek, jenže veškeré přestupové dění přibrzdilo vážné zranění. Útočník olomoucké Sigmy však doufá, že k transferu do Prahy přeci jen dojde, i přes to, že stále není stoprocentně fit. „Dokud tužka nepotká papír, jsou to všechno jen domněnky,“ komentoval sám Kliment v pořadu TIKI-TAKA na stanici Oneplay Sport. Více čtěte ZDE>>>