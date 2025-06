Fotbalové přestupy ONLINE: Dukla potvrdila konec Rady. Stanciu míří do Serie A

Slovácko má mít podle všeho jasno o novém trenérovi – klub by měl převzít Jan Kameník, který v současnosti vede druholigový Vyškov v baráži o postup do Chance Ligy. Oficiální oznámení sice zatím nepřišlo, ale dohoda, o které jako první informoval server inFotbal, už má být hotová. Kameník by měl být v novém působišti představen podle informací iSportu už v pondělí.

Nahradí Tomáše Palinka, jenž tým dočasně vedl po odvolání Ondřeje Smetany. Do Slovácka by navíc neměl dorazit sám – očekává se, že s ním dorazí i část jeho realizačního týmu. Kameník zároveň zůstává asistentem u české jednadvacítky, což zvládne díky částečnému úvazku.