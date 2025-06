Fotbalové přestupy ONLINE: Hancko do Arábie kvůli Ronaldovi? Metsoko jde opět hostovat

Al Nassr chystá novou nabídku pro Cristiana Ronalda a věří, že se jim podaří domluvit prodloužení smlouvy. Klub připravuje několik změn, které by měly portugalskou hvězdu přesvědčit, aby v týmu pokračovala i v další sezoně.

Současně vedení Al Nassru pracuje na posílení kádru a rozšířilo svůj letní seznam posil. I to by mělo hvězdného Portugalce nalákat k prodloužení kontraktu. Na listu se objevila jména jako Luis Díaz či Dávid Hancko, bývalý hráč Sparty. O slovenského obránce by měl být zájem ale také v Juventusu.