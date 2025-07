Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář by mohl odejít do Nizozemska, Leverkusen jedná

Nový trenér Leverkusenu Erik ten Hag by rád udržel českého útočníka Patrika Schicka. Stejně tak jeho konkurenta Victora Bonifacea. Informoval o tom renomovaný novinář Florian Plettenberg. „K prodeji kteréhokoli z hráčů by došlo jen v případě, že by klub dostal nabídku, kterou nemůže odmítnout,“ napsal žurnalista ze Sky Sports. Schick se v minulých týdnech údajně objevil v hledáčků klubů jako Manchester United nebo Bayern Mnichov. Naopak Matěj Kovář by podle Plettenberga měl v Bayeru skončit, pokročila jednání o jeho odchodu.