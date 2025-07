Fotbalové přestupy ONLINE: Přiblížil se West Ham Dioufovi? Gabriel má novou smlouvu

Dukla hlásí další posilu! Do Prahy míří jako volný hráč Zlatan Šehovič, který naposledy působil v Partizanu Bělehrad. Čtyřiadvacetiletý srb přichází na pozici levého krajního hráče. „O síle české ligy jsem slyšel, probíral jsem to s mým kmotrem a nejlepším kamarádem Svetozarem Markovičem. On mi vše o českém fotbale vysvětlil, už se nemůžu dočkat, až to začne,“ řekl pro klubový web.