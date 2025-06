Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia dotahuje japonskou posilu. Podpis v nejbližších dnech

Přestup Daikiho Hašioky do Slavie, o kterém iSport informoval v minulém týdnu, by měl být podle nejčerstvějších redakčních informací dotažený v nejbližších dnech. Šestadvacetiletý japonský bek opustí anglický Luton Town po roce a půl a stane se posilou českého mistra. Defenzivní univerzál s deseti starty v Premier League tedy nestihne s Pražany kondiční kemp, nicméně příští pondělí by již měl s novými spoluhráči vyrazit do Rakouska na herní soustředění. Hašioka vytvoří konkurenci především pravému wingbekovi Davidu Douděrovi.