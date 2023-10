FAČR jmenoval Brabce technickým ředitelem. Podpořili ho Šmicer i Psotka

Novým technickým ředitelem Fotbalové asociace ČR se stal Erich Brabec. Šestačtyřicetiletý bývalý obránce a reprezentant byl touto funkcí dočasně pověřen už v červenci poté, co skončil jeho předchůdce Zdeněk Psotka. Brabce dnes jmenoval na svém zasedání výkonný výbor FAČR, měl by podepsat smlouvu do roku 2026. Nový technický ředitel zároveň skončí ve funkci vedoucího úseku ženského fotbalu, kterou zastával od úvodu roku.

„Po konci Zdeňka Psotky jsme s okamžitou platností pověřili výkonem funkce technického ředitele Ericha Brabce, který byl vedoucím úseku ženského fotbalu. Bylo nám jasné, že je to řešení provizorní a nemůže trvat věčně,“ řekl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.

„Návrhem vedení FAČR, tedy předsedy, místopředsedů a generálního sekretáře bylo, abychom ho jmenovali s trvalou platností. Věc jsme diskutovali na výkonném výboru za osobní přítomnosti předsedy (poradního orgánu) Sportovní rady Vladimíra Šmicera, který návrh podpořil,“ dodal Fousek.

Brabec, který má na kontě dva starty za český reprezentační A-tým, je podle šéfa ČR ideální volbu. „V našich očích má Erich pro tuto funkci předpoklady, které jsou obsaženy v jeho fotbalovém životopise. Je to bývalý špičkový hráč, který hrál za Spartu, Slavii, oblékal dres v různých reprezentačních výběrech, trénoval. V mých očích má předpoklady dál dobře rozvíjet sportovní úsek,“ řekl Fousek.

„V úvahu jsme brali i jeho jazykovou vybavenost. I to, že Zdeněk Psotka ho doporučil jako svého pokračovatele. V neposlední řadě má Erich velké předpoklady zvládnout práci uvnitř FAČR. To je možná něco, co Zdeňka Psotku rušilo. Byl ze své kariéry zvyklý pracovat v klubech, kde se dělá v méně lidech a věci jsou někdy jednodušší na rozhodování. Jsou to akciové společnosti, FAČR je spolek, takže některé rozhodovací procesy trvají déle,“ dodal Fousek.

Psotka strávil ve funkci na FAČR jen rok, následně letos v létě na základě výstupní klauzule zamířil do Zbrojovky Brno. Před jeho jmenováním hledala asociace technického ředitele delší dobu. „Teď jsme se ubírali cestou kandidáta, který se za tu dobu nějakým způsobem vyprofiloval. Nechtěli jsme opakovat to, co už jsme jednu absolvovali - mnohaměsíční výběr z různých kandidátů,“ vysvětlil Fousek.

„Úkoly, kterou jsou před Erichem, jsou sportovní úspěšnost FAČR. Ať už se jedná o reprezentaci, mládež, vzdělávání trenérů. Prostě všechny úseky, které tam jsou,“ doplnil.

Šestačtyřicetiltý Erich Brabec se v polovině března stal šéfem ženského úseku asociaceAč se v tomto prostředí dříve nepohyboval, své role se ujal vehementně. Netajil se ostatně tím, že po sedmi letech na trenérské dráze směřuje spíše k té manažerské.

Proto i začal studovat management v programu UEFA. Nyní by se jeho kariéra ve službách asociace mohla raketově zrychlit. Strahovský šéf Fousek Brabce zná už z doby, kdy byl ještě vedoucím reprezentace do 21 let, respektive olympijského výběru vedeného Karlem Brücknerem.