Další kanonáda! Slávistky jsou v Lize mistryň, Sparťanky se nechytaly

Fotbalistky pražské Slavie v odvetě play off o postup do Ligy mistryň zvítězily 6:0 na hřišti Olimpie Kluž a v součtu s domácí výhrou 5:0 prošly podruhé za sebou do skupinové fáze elitní soutěže. Tu si naopak nezahrají sparťanky, které po úvodní porážce 0:5 nestačily na Eintracht Frankfurt ani ve středu, na Letné prohrály 0:3. Los skupin je na programu v pátek.