Zemřel Pavel Procházka, dlouholetý redaktor Sportu

Ve věku 64 let zemřel dlouholetý redaktor deníku Sport Pavel Procházka. Velký znalec a fanoušek fotbalu odešel po dlouhé těžké nemoci.

Pavel Procházka nastoupil do redakce tehdejšího Československého sportu v roce 1983, nedlouho po absolvování fakulty žurnalistiky, a pracoval v něm celých třiadvacet let do roku 2006.

Posledních devět let působil na pozici zástupce šéfredaktora. Pracovně se zúčastnil mnoha olympijských her a mistrovství světa ve fotbale. Je autorem či spoluautorem několika sportovních knih, naposledy díla Věčná Slavia vydaného ke 130. výročí založení klubu.

Ač sám provozoval na vysoké úrovni basketbal, psal především o fotbale. O tom na hřišti, postupem času však víc o tom zákulisním. Byl nemilosrdným kritikem poměrů v českém fotbale. Platilo to ve Sportu i později v magazínu Hattrick, jehož šéfredaktorem se stal v roce 2010.

Odpočívej v pokoji, Prochore.