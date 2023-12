Matějovský o gólech i nesmyslech v derby „S“: S Kuličem mi to je líto

Hattrickem jste ukázal, že jste připravený rovnou naskočit do jara?

„Spíš to vypadá, že si góly šetřím v lize a pak něco dám až na Silvestra.“

Pociťujete rivalitu mezi Spartou a Slavií?

„Určitě, rivalita bude vždycky. Slávisté hodně omladili sestavu a chtěli víc kousat. Poslední dobou jsou zápasy zajímavé a už to není jen na vyprdění. Bylo vidět, že vyhrát chtějí všichni.“

Je výhra o to cennější, že jste výsledek otočili?

„Ale ještě jsem se klukům omlouval, že jsem dělal nesmysly. Ale dotáhli jsme to. Říkali jsme si, že Slavia má hodně hráčů a navíc mladých, naopak nám někdo vypadnul. Trochu jsme se obávali, jestli to uběháme.“

Nesmysly? Máte na mysli penaltu, kterou jste zahrál po vzoru Antonína Panenky?

„Přesně. To bych dělat neměl. S Dívou (brankář Jakub Diviš) se dobře známe, takže to asi čekal.“

Nebudou po vás chtít v Boleslavi víc gólů?

„Uvidíme. Nevím, co nás v Boleslavi čeká. Možná jsem se ale vystřílel.“

Jak jste reagoval na konec trenéra Marka Kuliče?

„Bylo to překvapivé. O něčem se mluvilo, ale jak šel čas, říkali jsme si, že žádná změna nebude. Ale najednou tohle. Čekáme, až se sejdeme třetího ledna a dozvíme se víc podrobností. Mě osobně to mrzí. S Kuldou se známe hodně dlouho a máme k sobě blízko.“

Na podzim se Mladé Boleslavi dařilo, hráli jste ofenzivně. Není škoda, že nastala změna?

„Hlavně je mi to líto. Ale jak víme, tohle fotbalový život přináší. Asi se to bude hodnotit až po sezoně, jak to dopadne.“

S čím půjdete do jarní části?

„Určitě chceme být co nejvýš. Průběh podzimu ukázal, že by to mohlo jít. Závěr se sice nepovedl, ale věřím, že se nastartujeme a budeme zase vítězit. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Vy osobně už jste přemýšlel, jestli si kariéru natáhnete o další rok?

„Každý rok říkám, že tohle řešíme až na konci sezony. Upřímně přiznám, že je rok od roku těžší držet s mladými krok. Je potřeba si to pak vyhodnotit s lidmi, kterých se to týká, a udělat rozhodnutí.“

Stihl jste si přes svátky odpočinout?

„Měli jsme deset dní volno, ale plníme individuální plány. Dneska to beru jako fajn trénink, že se hejbnu. Vím, že už to jinak nejde, nemůžu ležet.“