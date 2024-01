Trenér Wozniak o potrestaném Hladíkovi: Slušný kluk, vysokoškolák

Stopka na patnáct let a pokuta milion korun. Takový trest udělila Etická komise fotbalistovi Michalu Hladíkovi (24) z Frýdlantu nad Ostravicí, který se měl v období mezi lety 2019-21 pokusit ovlivnit zápasy MOL Cupu a ČFL. Trenér frýdlantského klubu Radim Wozniak, bývalý ligový hráč Baníku, Českých Budějovic, Mladé Boleslavi a Hradce Králové, je nemile zaskočen. „Znám Michala asi dva roky, jako kluk a kamarád je fajn, inteligentní, vždycky s ním byla sranda. Vysokoškolák, nebyl s ním žádný problém. Až mi to je nepříjemné o tomhle mluvit.“

Co jako trenér říkáte na trest pro Michala Hladíka?

„Nemůžu soudit, co se stalo nebo nestalo. Michal se obhajuje svým právním zástupcem, co vím, tak u občanského soudu byl zproštěný viny. Všeobecně – jsem rozhodně proti ovlivňování zápasů. To je špatně. Velmi špatné je, že se o tom vůbec bavíme. Michala posuzuji ze svého pohledu jako kamaráda a kluka, kterého znám i z kabiny. Hrával jsem ještě proti němu a chvíli i s ním, pokud se to opravdu stalo, je to špatně. Hodně špatně. A možná bych použil i tvrdší slovo. Pro mladé je to velice špatný příklad.“

Kde jste se fotbalově potkali?

„Proti sobě jsme hrávali, když byl ještě ve Vratimově a já hrával za Frýdlant. Pak přicházel v roce 2023 k nám do Frýdlantu. Tedy po období, které se vyšetřuje (2019-21). Jako klub nás štve, že se to spojuje s Frýdlantem nad Ostravicí a celý národ si myslí, že se to stalo u nás a náš klub je v tom namočený. Michal je u nás od roku 2023. Chceme chránit náš klub. Máme v klubu vše založeno na rodinné atmosféře a tohle vrhá špatné světlo na klub i město. I Michal to bude mít těžké, aby své jméno očistil. Vůbec mu tuhle situaci nezávidím. Po dobu vyšetřování bude Michal postaven mimo klub, tímto mu chceme dát klid během této nepříjemné situace.“

Spolu jste hráli ve Frýdlantu?

„Asi půl roku, pak jsem musel ze zdravotních důvodů skončit. Teď Michala trénuji. Jako trenér jsem s ním velmi spokojený, ale tahle nálepka, pokud je pravdivá, je hodně špatná. Doufám, že si svoji čest obhájí.“

Lidsky na vás působí jak?

„Úplně super kluk. Nebyl s ním nikdy žádný problém. Docházka na trénink v pohodě, skromný, zápasy vždycky odmakal. Až mi to k němu nejde. Jak říkám, očistit jméno je nejtěžší.“

Věděli jste, že je v šetření kvůli ovlivňování zápasů, když k vám šel?

„Po pravdě, já se to dozvěděl až teď. Michal mi říkal, že má ve čtvrtek sezení v Praze u Etické komise. Když k nám přicházel, myslím, že o tom nikdo moc nevěděl. V létě prý napsala Etická komise na náš klub, že se tohle děje a vyšetřuje. Já se to dozvěděl teď. Michal na podzim mohl hrát, obhajoval ho právní zástupce. Než se to vyšetří, hrát nebude, ať je i on v klidu. Trénovat mu samozřejmě dovolíme. A pokud se obhájí před Etickou komisí, má u nás dveře otevřené. Tedy u mě.“

Bylo to pro vás překvapení?

„Ano, dá se říct velké. Znám ho jako kamaráda a kluka, co je v kabině opravdu do pohody. Vysokoškolák. Překvapení to je. Řeší to kabina, klub. Patnáct let a milion korun, ani si nedovedu představit, co za tím je. Šílenost.“