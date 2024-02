Hvězdy na odstřel. Rooney a spol. jako trenéři strádají, potřebují pomoc

Wayne Rooney se snaží prosadit jako kouč. V Derby County ani DC United si nevedl zle, toužil ale po klubu, kde by prvním úkolem nebylo hašení požáru a kde by měl hráče, jejichž sebedůvěra se nekrčí při zemi jako listy konvalinek. Teoreticky to měl být Birmingham City. Na horkém křesle v St Andrew's však vydržel jen 83 dní (prohrál 9 z 15 utkání). Když přišel, byli šestí, pod ním dvacátí. „Fotbal beze strachu“, který požadovali lidé v představenstvu, byl chimérický jako slunce v noci. Možná měl smůlu, možná nebyl tím pravým mužem pro tuhle práci. Stejně jako Steven Gerrard a Frank Lampard, bývalí parťáci z anglické „zlaté“ generace, má sice hvězdnou sílu, která zviditelní klub a napomůže růstu příjmů, ale trenéřina potřebuje obsah, ne jen styl. A to se Rooney a spol., nasávající znalosti řemesla, jež obdivovali u Alexe Fergusona, v bolestech učí.