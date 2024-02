Nenadál o českém fotbale: Vymaňuje se z devadesátek, ale vyhráno není

Řeč tak přišla samozřejmě i na podcast Liga naruby, který nedávno představil web www.liganaruby.cz. „Ten projekt stojí na mých kolezích a kamarádech, kteří se pohybují ve fotbalovém zákulisí, stadiony jsou jejich pracovním prostředím a tím pádem mají dobré info a kontakty,“ říká o Lize naruby a redaktorech Sportu Nenadál.

V čem podle Nenadála spočívá zájem o Ligu naruby? Bývalý prvoligový basketbalista zmiňuje i přirozený respekt k přímým aktérům nejvyšší tuzemské soutěže: „Když mluvím o fotbalistech, tak si vždycky v hlavě řeknu, že ti kluci dokázali víc než já – hrajou ligu nejsledovanějšího sportu tady. Můžeme o nich mluvit s nějakou lehkostí, můžeme je kritizovat, podivovat se někdy nad jejich vystupováním, ale jsou to profesionální sportovci, kteří museli něco podstoupit, aby se na tu úroveň dostali. To já nikdy nepodstoupil,“ přiznává Nenadál, který se kromě Ligy naruby věnuje i novému tenisovému podcastu Centrkurt, který připravuje tenisový expert Sportu Jan Jaroch.

Podle Nenadála je v poslední době radost sledovat, jak jde úroveň ligy nahoru: „Spousta dobrých marketingových nápadů a ukázkové práce s fanoušky pochází od Sparty a Slavie, a pak je v dobrém smyslu kopírují ostatní kluby. To prostředí začalo hrozně růst a já osobně mám z domácího fotbalu posledních let pocit, že se snad definitivně vymaňuje z ozvěn 90. let – toho lehce zasmrádlého a zatuchlého prostředí. Sice stále nemá vyhráno, ale roztahuje křídla.“

Na co dalšího Adam v rozhovoru odpověděl:

Jak novinářskou profesi ovlivňuje AI?

Jak probíhá natáčení Ligy naruby?

Jaký je Nenadálův oblíbený podcast?

Proč si stále stojí za tím, že podzimní derby nemělo chybu?

Kdo podle něj vyhraje tento ročník FORTUNA:LIGY? A jaké asociace se mu spojily se jmény: Křetínský, Fousek, Řepka, Svědík a další?

Podívejte se na VIDEO.