Sparta vs. Liverpool? Vyrovnané šance, říká Řepka. V Krejčím vidí svou kopii

Jenže Liverpool je lídrem Premier League a teď ve finále Ligového poháru se sestavou plnou náhradníků udolal Chelsea. Spartu navíc čeká extrémně náročný program, když mezi zápasy s Liverpoolem odehraje dvě derby proti Slavii a šlágr s Plzní. Bouřlivák Řepka také v rozhovoru pro deník Sport zavzpomínal, že se z West Hamu ještě neměl vracet domů. Ve Spartě pak předvedl několik blikanců, což pošramotilo jeho reputaci, zároveň vítězným gólem v posledním kole sezony 2009/2010 vystřelil Letenským titul.

Jak vidíte šance Sparty proti Liverpoolu?

„Nechci snižovat kvalitu Galatasaraye, ale Liverpool je úplně jiný level. Přesto věřím, že pokud kluci zopakují to, co jsme odehráli my s Liverpoolem na jaře 2011, tak šanci budou mít. Liverpool byl tehdy oslabený, přesto měl stále silný tým. A my jsme se na něj dokázali připravit. Doma to bylo velmi vyrovnané utkání s bezbrankovou remízou a u nich jsme dostali gól na 1:0 úplně na konci. Když kluci budou zodpovědní, koncentrovaní a splní své úkoly, může se stát cokoli. Tenhle dvojzápas bude rozhodně zajímavý.“

Myslíte, že Sparta už je tým širší evropské špičky?

„Ano, dnes může být rovnocenným soupeře pro kohokoliv. Trenér Priske přesně ví, co chce hrát a pro svůj styl fotbalu si vybírá vhodné typy hráčů.“

Vidíte mezi současnými obránci Sparty druhého Řepku?

„Vidím Krejdu, to je možná druhý Řepka. I když se do mě asi úplně nestylizuje (úsměv). Martin Vitík je profesor, stejně jako Asger Sörensen. Oba umí s balonem víc, než jsem uměl já. Momentálně jsou pro mě sparťanští stopeři úplným stropem, co v české lize máme.“

Jak dopadne Slavia proti AC Milán? Proti němu jste na přelomu tisíciletí nastupoval za Fiorentinu…

„Tam to budou také kvalitní zápasy, klidně mohou rozhodovat až penalty. Italové to třeba podcení, stejně jako Liverpool může podcenit Spartu.“

V roce 2006 jste se z West Hamu ve svých 32letech vracel do Sparty. Nebylo to ještě brzo?

„Stoprocentně. Myslel jsem si, že se za těch osm let, co jsem byl pryč, něco změnilo, ale bohužel. Nazval jsem to tak, že jsem se vrátil do větší prdele, než z jaké jsem odcházel. Byl jsem z toho rozčarovaný, červík v hlavě mi říkal: co jsi to udělal, vždyť každý chce hrát Premier League a ty z ní dobrovolně odcházíš. Vždy je to ale něco za něco: díky tomu jsem potkal svou současnou manželku. Kdybych v Anglii zůstal, asi bych ji nepotkal.“

Dokončujete trenérské áčko, chcete trénovat spíš dospělé, nebo děti? A co návrat do Sparty?

„Dovedu si představit hodně věcí, ale to ukáže čas. Potom samozřejmě musím někde pravidelně trénovat, následně se chci přihlásit na profi licenci, kterou završuje můj kamarád Roman Bednář, a pak se uvidí. Jsem zaměřený na chlapy, děti jsem chvilku vedl, jak starší žáky, tak úplně ty nejmenší. U nich chybí tréninková intenzita, jeden jde na záchod a za ním dalších osm. Miluju děti, ale s prckama to je vážně jiný level. Nejsem pedagog.“