Trenér roku Trpišovský: Souček a návrat do Slavie? Asi bych to obrečel

Při vyhlašovaní výsledků ankety Fotbalista roku byl Jindřich Trpišovský ve známém prostředí. Elitní fotbalisté, kteří mu v kariéře prošli rukama, seděli všude kolem něj. Jedním z nich je i Tomáš Souček, který se netají tím, že by se jednou do Edenu rád vrátil. Co kdyby u toho vítěz ocenění Trenér roku 2023 byl? „Byl jsem u začátku jeho kariéry. Kdybych byl ale i u konce, asi bych to obrečel,“ řekl po svém čtvrtém triumfu Trpišovský.

Jak si vážíte vašeho čtvrtého vítězství?

„Vážím si toho hodně. Jsem tu ve skvělé společnosti a vlastně poprvé. Dvakrát byl covid a jednou jsem byl bohužel někde pryč. Beru to ale spíš jako ocenění pro Slavii jako takovou, trenér je bez hráčů nic. Je to velká odměna pro celý realizační tým, hráče a všechny další lidi.“

Jak tedy vnímáte společenský aspekt akce? Koho jste po dlouhé době rád viděl?

„Třeba kluky z Anglie. Bylo to pro mě hezké, seděl jsem ve třetí řadě, a když jsem se rozhlédl, viděl jsem kolem sebe Ondru Lingra, Davida Juráska, Lukáše Provoda a tak dále. Vybavily se mi hezké vzpomínky. Zmíním Vláďu Coufala, který skončil třetí, ale když jsem ho měl v Liberci, byl na přestupové listině. Říkali mi, že s ním nemám počítat, že je k ničemu, ale vypracoval se. Ze Součka i Coufala mám radost, šli ve své době trochu proti proudu. Celkově mám z českých hráčů radost, když jsem viděl nominaci, tak jsem viděl silný tým.“

Tomáš Souček trochu naznačil, že by se někdy do Slavie někdy rád vrátil. Sám jste nedávno přislíbil, že v klubu nějakou dobu zůstanete. Dokážete si představit, jak pod vámi ve Slavii hraje?

„Problesklo mi hlavou, že by to bylo hezké, protože jsem byl u začátku jeho kariéry. Kdybych byl ale i u konce, asi bych to obrečel. Máme spolu speciální vztah. Pro ligu by bylo jedině dobře, kdyby se takoví hráči vraceli. Netajím se tím, že by Slavia potřebovala zpátky takového lídra, ale myslím si, že to je pro něj daleko. Biologický věk každého hráče je jiný a zrovna Tomáš podle mě bude hrát dlouho. Kdysi, když byl ve Slavii, jsem říkal, že by klidně mohl odjet na kemp s Juventusem a nechali by si ho tam. A nakonec opravdu hraje v Anglii tak, jak hraje. Na jeho návrat bych se ale těšil.“

Jak rok 2023 hodnotíte? Výhra v poháru, úspěšné tažení v Evropě…

„Vážím si toho, že Slavia zvládne ve velkých evropských zápasech hrát svůj styl a soupeři se nám musí přizpůsobit. Mám radost, že všude v lize chodí lidé na stadiony, vzniká tu nová generace fanoušků. Jednoznačně největší úspěchy byly vítězství v poháru, hra v Evropě a zájem o hráče v Evropě.“

Až se tu sejdeme za rok, co byste chtěl mít za sebou?

„Chceme vrátit titul do Edenu, to je cíl. Moje největší přání je, aby sem české celky dál přiváděly týmy jako AS Řím, Liverpool nebo AC Milán. A aby proti nim hrály v jedenácti.“ (usmívá se)