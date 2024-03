Souček: Rok jako horská dráha. Těší se na novou repre, návrat jedině do Slavie

Jakou radost z vítězství máte?

„Je to něco, o čem jsem jako malý ani nesnil, když jsem sledoval hráče, kteří to ocenění získávali. Je to obrovská motivace do dalších roků, že dělám něco dobře. Týmové ocenění je ale větší.

Vyrovnal jste se Tomáši Rosickému, co to pro vás znamená?

„Jako malý kluk jsem byl velký fotbalový nadšenec, koukal jsem na každý zápas, co šlo. Především na českou reprezentaci, kde byl Tomáš Rosický, Pavel Nedvěd a další. Když se k nim můžu přiblížit nebo připojit, je to ohromná čest.“

V roce 2023 nešlo všechno jen po másle, někdy se nedařilo jak klubu, tak reprezentaci. Jak těžké bylo s tím vším bojovat a nakonec to dotáhnout k tomu, že ten rok můžete označit jako úspěšný?

„V tom je fotbal ten nejkrásnější sport, jeden den zažívá člověk těžké období a je na zřícení, ale za pár dní může přijít nejlepší zápas v kariéře. Je to nahoru a dolů, pro mě osobně byl rok 2023 obrovská horská dráha. V Premier League se dařilo, pak to bylo jinak, k tomu byla reprezentace. Člověk si to ale s úspěšným koncem užije.“

Anketu Fotbalista roku jste vyhrál už potřetí. Můžete porovnat tři triumfy? Určitě hraje roli i fakt, že tu můžete být osobně…

„Upřímně, natáčet video zdravice na dálku možná bylo daleko těžší než tohle. Udělat tříminutovou selfie zprávu není úplně lehké. (směje se) Cením si, že to mohu oslavit před očima svých nejbližších - ženy, dětí a rodičů. Všechny ocenění ale byly po týmových úspěších, ze kterých vzejdou jednotlivci. Titul se Slavií, teď to bylo po titulu v Konferenční lize, každý rok tak byl něčím unikátní.

Při předávání jste říkal, že nikam jinam už se v zahraničí asi nechystáte. Jak blízko je váš návrat domů?

„Zároveň jsem ale říkal, že každý půlrok je jiný, může se to vždy změnit. Ve West Hamu mám víceletý kontrakt, nějakou dobu tam budu hrát, jsem tam šťastný. Nechtěl bych nic měnit. Kdybych se měl vrátit do Česka, mé srdce patří jen jednomu klubu. Ale nechtěl bych tam přijít jako nějaký hráč, ale jako velký hráč. Do Slavie bych raději než někam do Kataru či Saúdské Arábie.

Jak na vás působí obměněný tým české reprezentace?

„Nároďák se mění a s ním i moje pozice. Přišel jsem tam jako mladý a teď jsem tam jeden z nejstarších. Jsou tu teď mladí talentovaní kluci a věřím, že jim uděláme skvělé zázemí. Budeme je totiž potřebovat. Potřebujeme hladový tým, a když se v týmu usídlí, za sedm let mohou předávat zkušenosti dalším. Věřím, že si to všechno sedne, zvlášť pod novým trenérským štábem.

Cítíte z týmu po prvním dnu dobrou náladu?

„Ano. Celá česká veřejnost má nějaká očekávání, věřím, že nám bude fandit a pojedeme novou éru české reprezentace jako nový tým. Už to říkal někdo dneska, když fanoušci přidají podporu, může se utvořit něco velkého.“

Váš spoluhráč Vladimír Coufal při předávání zmínil, že jeho cíl pro EURO je překonat to minulé. To by znamenalo postoupit minimálně do semifinále. Je to cíl i pro vás?

„Jestli říkáte minimální cíl semifinále, to jsme docela skromná země. (směje se) Chceme jít postupně, hned první zápas hrajeme s velkými favority turnaje z Portugalska. Náš první cíl je postup ze skupiny, za tím chceme jít všichni. Na minulém mistrovství jsme porazili v osmifinále Nizozemce, z toho chceme žít. Větší cíl mít musíme. Já klidně budu mít cíl vyhrát celé EURO, ale jsem ten, co jako první říká: Postupné kroky a pak se uvidí.“

Jak se těšíte na souboj s Norskem a Haalandem?

„Se vším respektem k Norsku tam nebude mít Kevina De Bruyneho (Haalandova spoluhráče ze City), ale i tak mají jiné obrovsky silné hráče. Nejvíce se ale těším na nový český národní tým. Snad tam naskočíme hladoví, svěží a půjdeme za úspěchem.