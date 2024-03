Brabec o roli funkcionáře i práci na FAČR. Kdy bude český fotbal úspěšný?

Pozvání do dalšího dílu pořadu Přes Příkop přijala dvojice hostů: technický ředitel Fotbalové asociace České republiky Erich Brabec a hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filípek. Jaký byl Brabec fotbalista, co jeho nynější funkce obnáší a proč na FAČR vznikl nový úsek? Změnu přístupu médií k fotbalistům a spoustu dalších témat probrali ve studiu iSport.cz s moderátorem Zdeňkem Haníkem.

Vaše nová role, Erichu, vyžaduje velkou dávku zodpovědnosti. Jak se vám spí?

„Spím dobře, i když málo, ale tohle období si vyžaduje plnou koncentraci. Zodpovědnost to samozřejmě je a uvědomuji si ji od první chvíle, co jsem nastoupil. Postupem času, kdy se potkávám s lidmi z klubů a různých asociací, tak si říkám, že tady opravdu nehraji jen sám za sebe, ale za celý český fotbal. Teď s odstupem času několika měsíců si plně uvědomuji, že ta pozice je zodpovědná, ale mám to štěstí, že mám na starost lidi, kteří jsou lepší než já v těch určitých dovednostech, a proto tam jsou. To vždycky byla moje výhoda, že jsem dokázal správně reagovat a vést lidi už jako hráč nebo jako trenér.“

Narazil jste na vedoucí sedmi úseků, které máte na starosti. V čem konkrétně jsou lepší?

„Jednoznačně v těch zkušenostech, které nasbírali za svoje působení - v reprezentačním úseku, vzdělávání i trenérství, Grassroots úseku... Ale i dovednostmi, které získali na různých úrovních.“

Nově na FAČR vzniká sportovně analytický úsek, mohl byste popsat jeho účel?

„Byl to jeden z mých plánů a cílů, se kterými jsem do pozice ředitele vstupoval. Nechtěl jsem kopírovat odjinud, ale vyhodnotili jsme si s ostatními úseky, že právě něco takového nám na asociaci chybí. V podstatě to bude shromaždiště dat, které tento úsek vyčistí a potom je bude implementovat do rozvojového prostředí - primárně do úseku trenérsko-vzdělávacího a reprezentací. Jedná se o GPS data, videozáznamy zápasů, vyhodnocování utkání, testové baterie … Všechna data v dohledné době dokážeme sesbírat, vyhodnotit a podle toho můžeme zacílit na konkrétní kroky a prvky. A za několik let budeme vědět, kde jsme zacílili správně, nebo kde jsme naopak udělali chybu a musíme ten přístup změnit.“

Předtím, než jste na tento rozhovor dorazil, jsme řešili jednotlivé otázky. Musel jste si je nechat schválit?

„Samozřejmě, protože z pozice technického ředitele už nevystupuji sám za sebe jako za Ericha Brabce, ale reprezentuji fotbalovou asociaci. Styk s veřejností je důležitý aspekt. Když jsem nastupoval, tak jako jeden z bodů ke zlepšení jsem si stanovil komunikaci jak uvnitř asociace, tak i směrem ven. Tam FAČR zaostával a chtěl jsem, abychom byli otevřenější. I u nás jsem chtěl, abychom byli komunikativnější, a to mám za poslední rok pocit, že se nám začalo dařit. A věřím, že následující roky to budou potvrzovat.“

Vy jste ve funkci nahradil Zdeňka Psotku a Petr Fousek po vašem nástupu řekl, že v neposlední řadě máte oproti němu předpoklady zvládnout práci uvnitř FAČR.

„Já jsem hrál celý život fotbal a miluju ho v jakékoliv podobě a pro mě je na prvním místě tým, což pro Zdeňka taky, ale já to beru tak, že mým cílem hráče i pak trenéra bylo lidi v kabině spojovat a nacházet v nich to nejlepší. To se nyní snažím i v pozici technického ředitele.“

Již zmíněný předseda Petr Fousek říká, že jedním z hlavních úkolů je sportovní úspěšnost FAČR. Co to znamená, kdy bude fotbal mít za to, že je úspěšný?

„To záleží na úhlu pohledu, těch aspektů je samozřejmě víc. Pro mě osobně je to rozvoj fotbalu napříč naším fotbalovým hnutím a je obrovsky důležité, aby jakýkoliv hráč či hráčka měli z fotbalu radost, stejně jako jsem měl já a mám pořád v jakékoliv pozici. Když mám být konkrétní, tak se to pozná jednoznačně podle čísel - podle členské základny můžeme hodnotit, zda nám hráči zůstávají, nebo odcházejí do jiných sportů. Pak je to úspěšnost reprezentačních týmů s tím, že výkladní skříň je reprezentace A, takže pokud teď v Německu odehraje fantastický turnaj, tak po tom pro ten fotbal jako takový bude o to snazší přivádět další potenciální reprezentanty. Ale úspěchem je i to, když hráči na vesnici zůstanou ten fotbal hrát…Je to neuchopitelná otázka, protože každý si pod pojmem úspěch může představit něco jiného.“

Předtím jste byl krátce ve vedení ženského fotbalu, u kterého se dá mluvit o velkém potenciálu. Vnímal jste to tak?

„Určitě, má obrovský potenciál. Já jsem si za tu krátkou dobu ženský fotbal zamiloval a je tam opravdu velký prostor pro zlepšení, a aby se tam zviditelnily hráčky, trenérky i funkcionářky. Během krátké doby se mohou posunout, pokud mají chuť a sílu na to, aby byly úspěšné. A to si myslím, že je pro každého člověka, který dělá sport, velkou motivací. Teď jsme postoupili do Ligy národů A a přivítáme tady mistryně světa ze Španělska, mládežnické reprezentace jsou úspěšné, máme nové týmy - je to plus, ale chybí nám administrátorky a trenérky. Práci s hráčkami během kariéry i po ní jsme zanedbali a to nás teď dobíhá.“

A kdybyste měl porovnat všechny vaše kariérní role - hráč, trenér, funkcionář?

„Jako hráč to máte nejjednodušší, to jste zodpovědný jen sám za sebe. Jako kapitán jsem cítil zodpovědnost za tým a měl jsem i určitý přesah, ale byl jsem to stále jen já, případně klub, za který jsem nastupoval. Když jsem nastupoval jako trenér mládeže ve Spartě, tak to pro mě byla obrovská zkušenost, ale už jsem měl zodpovědnost za tým - za jeho přípravu, jak se bude prezentovat i jak bude vystupovat. To je o patro výš. Teď nezodpovídám za tým jako takový, ale za rozvoj fotbalu v celé republice. Ta zodpovědnost je úplně někde jinde.“

Jaká další témata se ve studiu iSport.cz řešila: