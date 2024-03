Žalobce potvrdil: Chce sedm let pro Bebra, Rogozovi přidal půl roku

Žádné velké změny. Žalobce Jan Scholle i po skončeném dokazování navrhuje pro bývalého místopředsedu fotbalové asociace Romana Berbra sedm let nepodmíněně ve věznici s ostrahou, jen pokutu mu lehce zmírnil na pět a půl milionu korun. Bývalý sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz, druhá hlavní postava kauzy, si pohoršil o půl roku na 7,5 let nepodmíněně. A do třetice bývalý činovník Michal Káník by měl jít podle státního zástupce do vězení na 6 let a 8 měsíců.