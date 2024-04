Berbr u soudu mlčel, sudí odmítají vinu: Domněnky, neovlivnil nás

V plzeňské síni bylo v pondělí od rána nabito. Svého práva přednést závěrečné řeči před vyřčením rozsudku využila obžalovaná pětice bývalých rozhodčích - Michal Myška, Jan Cihlář, Zdeněk Koval, Jiří Musil a Miloš Vitner, přišel také bývalý obránce Martin Uvíra.

Svorně odmítali, co tvrdí obžaloba a státní zástupce. Popřeli vinu na tom, že by přijali úplatky nebo ovlivňovali utkání z let 2018 – 2020, která prošetřovala policie a kvůli kterým skončili u soudu. Nejdéle v pondělí dopoledne mluvil Cihlář obviněný z ovlivňování zápasů ve prospěch Slavoje Vyšehradu v letech 2019 a 2020.

Vedle finanční odměny měl získávat benefit spočívající v tom, že ho Berbr prosadil na listinu profesionálních sudích. „O postupu rozhodčích na profesionální listinu rozhodoval kolektivní orgán, výkonný výbor, nerozhodoval to pan Berbr,“ zdůraznil Cihlář ve své závěrečné řeči. „Komunikace s panem Berbrem byla specifická, příkrá, ale naprosto jasná a srozumitelná. V žádném případě jsem neovlivňoval utkání výměnou za svou kariéru. Je to absurdita, co nemá žádný reálný základ a uráží mě to. Naprosto to dehonestovalo mou následnou kariéru,“ zdůraznil.

Vedle sedící Berbr se v té chvíli usmíval, občas koukal do svého telefonu. Po dlouhé době ale u soudu mlčel, prostor dostane nejspíš v pátek. „Důrazně se ohrazuji proti zapojení do participace v údajné organizované skupině, o které jsem nevěděl. S panem Berbrem jsem měl po celou dobu formální vztah, to samé s panem Rogozem, se kterým jsem si vykal. Nebyl předložený jediný důkaz, že jsem se zapojil do aktivit kolem údajné organizované skupiny, natož abych byl jejím členem,“ zmínil Cihlář, jemuž hrozí více jak dvouletá podmínka a pokuta 250 000 korun.

Podobné tresty navrhnul státní zástupce Jan Scholle i dalším obžalovaným bývalým arbitrům, kteří nepřistoupili na dohodu o vině a trestu. „Nebylo nic snazšího, než podepsat to, co mi bylo v případě doznání nabídnuto, a mít klid. V případě mé osoby ale chci demonstrovat, že jde o nesprávné trestní oznámení a veškerá obvinění odmítám,“ řekl Cihlář.

V podobném duchu mluvili i další obžalovaní sudí. „Je to rok od mé první výpovědi u soudu. Znovu říkám, že ničeho nezákonného jsem se nedopustil, žádný úplatek nepřijal. Kdybych nabídku úplatku dostal, zareagoval bych na ni. Ale nestalo se tak,“ tvrdil bývalý sudí Zdeněk Koval.

„Opakuji svou nevinu. Byla vyslechnuta řada svědků, delegáti a podobně. Utkání, které nám je kladeno za vinu, bylo odřízeno absolutně v duchu pravidel,“ vzpomínal další sudí Jiří Musil na zápas Vyšehradu s Chrudimí z června 2020, který měl spolu s Kovalem ovlivnit za úplatu ve prospěch prvního celku. „ Majitel Chrudimi, dle obžaloby poškozený, řekl, že se v zápase vůbec nic nestalo, to samé trenér Chrudimi. V plném rozsahu nesouhlasím s tím, co mi dává obžaloba za vinu, žádnou nabídku jsem neobdržel.“

Před soudem mluvil i bývalý obránce Martin Uvíra. Ten měl od bývalého sportovního ředitele Slavoje Vyšehrad a jednoho z hlavních obžalovaných Romana Rogoze přijmout úplatek ve výši nejméně 100 000 korun za to, že jako hráč Vltavínu ovlivní zápas ve prospěch soupeře z Vyšehradu.

„Prezentované důkazy u soudu jsou zcela nepřesvědčivé a nesprávně interpretované. Jde o příběh, který se nikdy nestal, nemám co skrývat. Šlo o finanční motivaci, požadovat doklad o převzetí peněz mě nenapadlo. Vnímal jsem to jako oprávněnou motivaci, pan Rogoz takovým způsobem jednal,“ tvrdil Uvíra.

Všichni obžalovaní se už brzy dozví rozsudky. Soudce Vladimír Žák na úterý po obědě vyčlenil prostor pro závěrečnou řeč Romana Rogoze, v pátek přijde na řadu advokát Bronislav Šerák (zastupuje Martina „Chřestýše“ Svobodu), po něm zástupci Romana Berbra a nakonec promluví samotný Berbr. Po něm ještě bude prostor na takzvané poslední slovo, které mohou mít před vyřčením rozsudku využít všichni obžalovaní. Hodlají tak učinit Jana Štychová a Michal Káník.

Soudce Žák očekává vynesení rozsudku ve středu 18. června, státní zástupce i obžalovaní budou mít prostor na odvolání ke Krajskému soudu. Tím se kauza, která se u plzeňského Okresního soudu rozplétá už více jak rok, může dál natáhnout. Vzhledem ke všem lhůtám může rozsudek nabít právní moci až na jaře příštího roku.

Návrhy trestů v kauze Romana Berbra

Roman Berbr, bývalý místopředseda FAČR

Navržený trest za podplácení, pomoc k podplácení, zpronevěra, účast na organizované zločinecké skupině: 7 let ve věznici s ostrahou, peněžitý trest 5 550 000 korun, zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trvání 5 let.

Michal Káník, bývalý fotbalista a funkcionář

Navržený trest za pomoc k podplacení, pomoc ke zpronevěře, účast na organizované zločinecké skupině: 6 let a 8 měsíců ve věznici s ostrahou, peněžitý trest 504 000.

Roman Rogoz, bývalý sportovní manažer Vyšehradu

Navržený trest za podplacení, pomoc ke zpronevěře, účast na organizované zločinecké skupině: 7,5 let ve věznici s ostrahou, peněžitý trest 350 000 korun.

Jan Cihlář, bývalý rozhodčí

Navržený trest za přijetí úplatku ve prospěch organizované zločinecké skupiny: 2 roky a 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 250 000 korun, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4,5 let.

Robert Hájek, bývalý rozhodčí

Navržený trest za přijetí úplatku: 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let, peněžitý trest 200 000 korun, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let.

Jiří Houdek, bývalý rozhodčí

Navržený trest za přijetí úplatku: 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let, peněžitý trest 200 000 korun, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let.

Zdeněk Koval, bývalý rozhodčí

Navržený trest za přijetí úplatku: 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let, peněžitý trest 200 000 korun, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let.

Jiří Kříž, bývalý rozhodčí

Navržený trest za přijetí úplatku ve prospěch organizované zločinecké skupiny a přijetí úplatku: 2 roky a 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest 250 000 korun, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4,5 let.

Jiří Musil, bývalý rozhodčí

Navržený trest za přijetí úplatku: 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let, peněžitý trest 140 000 korun, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let.

Michal Myška, bývalý rozhodčí

Navržený trest za přijetí úplatu: 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let, peněžitý trest 200 000 korun, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let.

Jana Štychová, bývalá rozhodčí

Navržený trest za přijetí úplatku: 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let, peněžitý trest 200 000 korun, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let.

Miloš Vitner, bývalý rozhodčí Navržený trest za přijetí úplatku: 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let, peněžitý trest 200 000 korun, zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let.