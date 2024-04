Nový Sport Góóól: Šifra mistra Xabiho, monstrum Mbappé i NEJ talenti

Zázrak v Leverkusenu: Jak Xabi Alonso vykoval nepřemožitelné šampiony z křehkých smolařů. Ulici Bismarckstraße, kde leží BayArena, se lidově říká Xabi-Alonso-Allee (třída Xabiho Alonsa). Byl to on, Bask ze San Sebastiánu, který už ve dvaceti nosil kapitánskou pásku a viděl věci jinak, kdo zlomil 120leté prokletí.

Ve Francii mu vyčítají, že už vidí vše v bílém a psychicky si sbalil kufry do Realu, ale Kylian Mbappé přesto vede PSG k dalším trofejím. A možná… Možná i k dokonalému dárku na rozloučenou.

Proč je Phil Foden favoritem na vítězství v anketách o nejlepšího fotbalistu v Anglii, ať už ho volí sami hráči nebo novináři? A jak vypadá seznam TOP 15 předáků Premier League, nejnapínavější ligy světa?

Barcelona žije ze dvou teenagerů. 16letý Lamine Yamal udivuje v útoku, 17letý stoper Pau Cubarsí zapnul megawatty své energie do obranné sítě. Když máte La Masii, vždy existuje východisko.

Pozitiv není moc, přesto na Old Trafford existuje důvod k optimismu. Kobbie Mainoo, odvážný, odhodlaný a průbojný, si vysloužil uznání legend a možná i hlavní roli na EURO.

Je to přesně 40 let, co Diego Maradona opustil Barcelonu. Byly to dvě dramatické sezony a na Camp Nou později nevzpomínal rád. Z lásky se stala zášť, a nikdo necítí zlobu prudčeji než ten, kdo dřív nesmírně miloval.

Radost udělají perfektní plakáty (Patrik Schick, Rodrygo) a určitě se hodí TV program se sportovními tipy na celý týden.

Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích a od soboty ve volném prodeji nebo na iKiosek.cz/Sport.