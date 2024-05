Čech: Další práce? Baví mě trénování. Čeští kouči by měli být jako Priske

Na pár dní během mistrovství světa v hokeji přiletěl do Prahy, aby se podíval na domácí reprezentaci, ale i na Velkou Británii, ve které už dvacet let žije. Právě londýnský domov a rodinné povinnosti jsou důvodem, proč je pro Petra Čecha česká cesta stále ještě zavřená. V rozhovoru pro iSport.cz v crossoverovém rozhovoru Ligy naruby a Zimáku ale Čech odpověděl i na celou řadu dalších témat. Třeba proč by víc českých trenérů mělo jít podobnou cestou jako Brian Priske.

„Monitoruji situaci. Žiju v zahraničí a momentálně se na tom nic měnit nebude. Proto je těžké se nějakým způsobem zapojovat. Neumím si představit, že bych se zapojil do nějakého velkého projektu a řešil to po telefonu ze zahraničí, to asi úplně nejde,“ popsal Petr Čech důvody, proč ho zatím velká pozice v Česku míjí.

„Český fotbal ale sleduji, jak se co vyvíjí, jak se lidi mění a kdo má jaké představy. Sbírám informace a možná do budoucna, když se moje pozice toho, že budu žít v zahraničí, nějakým způsobem změní, mi pomůže k tomu si udělat rozhodnutí a představu o tom, kdy a jakým způsobem bych se chtěl zapojit,“ vysvětluje, že si umí jednoho dne představit návrat do českého fotbalu.

Čech před dvěma lety skončil ve vedení Chelsea po konci Romana Abramoviče a mezitím se věnoval celé řadě dalších záležitostí. Dokončuje si doktorát a zachytal si dokonce i nejvyšší britskou hokejovou ligu za Belfast Giants.

„Musím říct, že uvidíme, co se naskytne. Na druhou stranu mě trénování baví víc a víc. Mám čas, pomáhám trénovat tým mojí dcery. Když je člověk na hřišti a může předávat zkušenosti, je to jedna z věcí, která mě baví. A umím si představit, že bych se tímto směrem vydal. Mám ale dveře otevřené a bude na mně, jak se budu cítit, co budu chtít dělat. Čekám, co se vyvrbí v následujících týdnech a měsících. Ale nějaké představy mám,“ říká Čech.

Zvedá se kredit české ligy i v zahraničí a konkrétně v Anglii? Dokáže si Čech představit práci v českém fotbale? Co říká na práci Tomáše Rosického, proč by měli být čeští trenéři víc jako Brian Priske? Nepromarnil Jindřich Trpišovský šanci s Nottinghamem? Kdo z brankářů by měl jet na EURO? A spousta dalších otázek, na které odpovídal Petr Čech v premiové části rozhovoru Ligy naruby a Zimáku.

0:00 Hokejové mistrovství světa. Co Čecha zaujalo a jak hodnotí české brankáře

Hokejové mistrovství světa. Co Čecha zaujalo a jak hodnotí české brankáře 6:44 Čech po kariéře. Jaká funkce by ho zajímala a proč ho to táhne k trénování? Zvyšuje se kredit české ligy i v zahraničí a jaká by měla být cesta pro české trenéry

Čech po kariéře. Jaká funkce by ho zajímala a proč ho to táhne k trénování? Zvyšuje se kredit české ligy i v zahraničí a jaká by měla být cesta pro české trenéry 27:50 Nároďák a EURO. Jaká je ideální cesta pro brankáře? Kdo bude Čechův následník?