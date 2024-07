Slavia slaví čtvrtý titul v plážovém fotbale. Pomohla i světová hvězda

Plážový fotbal prožívá v posledních letech rozmach, stále jde však o amatérský sport, kterým se uživí maximálně pár světových hvězd. Jedna z nich si letos zahrála i českou ligu v dresu BS Slavia Praha. Španělský reprezentační brankář Javier Camacho uchvátil všechny fanoušky přítomné v pražské Beach-aréně i diváky u televizních obrazovek.

V šesti zápasech, do kterých v rámci celé sezony Camacho nastoupil, vstřelil šest gólů. Odnesl si ceny pro nejlepšího brankáře i nejužitečnějšího hráče Fortuna Beach Soccer League.

„Pořízení“ takového hráče pochopitelně něco stojí. „Hradili jsme mu veškerý transport a servis tady v Praze, takže to jsou letenky, ubytování a strava. Pak měl ještě nějakej bonus za titul, který mu tedy budeme muset vyplatit, ale tu výši říkat nebudu,“ usmál se slávistický kapitán Filip Jeřábek. Camacho musel dorazit do Česka hned dvakrát, jelikož pro účast ve Final Four musel odehrát alespoň tři ze sedmi zápasů v základní části.

Čeští mistři v plážovém fotbale 6 BS Bohemians Praha 1905 4 BS Slavia Praha 3 BS Ladronka Praha 1 SK Bosnia Online EU Teplice 1 Plzeň Team 1 Beach Polabí Přerov n/L

Slavia šla do Final Four z druhého místa po základní části. Hned v semifinále narazila na Bohemians, velkého rivala z posledních let, se kterým se hned čtyřikrát v řadě (2019-22) utkala ve finále. Letos šlo o jasnou záležitost, slávisté nasázeli pět gólů za prvních osm minut a bylo vymalováno. „Dokázali jsme se dobře připravit, věděli jsme, co Bohemka hraje a dokázali jsme se na to takticky přizpůsobit,“ těšilo brankáře Lukáše Karpíška po výhře 8:1.

Ve finále na Slavii čekal překvapivý soupeř: Dukla, která v posledních čtyřech sezonách skončila vždy před branami Final Four na 5. místě. Už jen postup do finále byl přelomový, jelikož zajistil historicky první medaili pro klub.

I v souboji o pohár měli „sešívaní“ výborný vstup, když po první třetině vedli 2:0 po dvou trefách Daniela Valeše. Nakonec slavili po triumfu 6:2. „Povedlo se nám držet náš gameplan,“ zmínil Karpíšek. Slavia dokázala poprvé obhájit titul, celkově získala čtvrtý pohár a už jen dva ji zbývají k vyrovnání Bohemians (6 titulů). Zároveň se jako český mistr kvalifikovala do turnaje Euro Winners Cup, obdoby Ligy mistrů v plážovém fotbale.

Mezi ženami kralovaly hráčky Bohemians

O titul českého mistra se v sobotu nehrálo jen v mužské kategorii, ale také mezi ženami. Podruhé v řadě se totiž Final Four „narvalo“ do jednoho hracího dne. „Musím říct, že už jenom když jsem přicházela do areálu, tak jsem věděla, že jdu správně, protože hudba byla slyšet až na druhou stranu,“ zmínila jedno z kouzel plážáku, tedy hlasité hudby během zápasů, členka mistrovské sestavy z Bohemians Michaela Novotná.

Právě Novotná ve finále vstřelila Hradci Králové dva góly a výrazně tak přispěla Bohemians k titulu. Cesta k němu ovšem nebyla jednoduchá. Zelenobílé hráčky v semifinále totiž musely v závěru dotahovat dvoubrankové manko proti BS Praha. Povedlo se a nakonec slavily postup po penaltovém rozstřelu. „Nepochybovala jsem,“ ušklíbla se Novotná.

Hradec Králové se stejně jako loni musel spokojit pouze se stříbrem. Za zmínku stojí také fantastický počin nejlepší střelkyně soutěže Zuzany Dostálové z Hradce, která v osmi utkáních dokázala nasázet neuvěřitelných 27 gólů (v průměru 3,38 gólu na zápas).

Dostálová i Novotná jsou spoluhráčkami v ženské reprezentaci, která patří k nejlepším týmům na světě. V aktuálním žebříčku organizace Beach Soccer Worldwide ji patří 5. místo a na konci srpna vyrazí do portugalského Nazaré na první reprezentační turnaj sezony, základní fázi Women´s Euro Beach Soccer League.

Výsledky Final Four:

Muži:

Semifinále:

BS Villagers Uherské Hradiště - BS Dukla Praha 3:4

BS Slavia Praha - BS Bohemians Praha 1905 8:1

O 3. místo:

BS Villagers Uherské Hradiště - BS Bohemians Praha 1905 4:5

Finále:

BS Slavia Praha - BS Dukla Praha 6:2

Konečné pořadí Fortuna Beach Soccer League 2024:

1. BS Slavia Praha

2. BS Dukla Praha

3. BS Bohemians Praha 1905

4. BS Villagers Uherské Hradiště

Nejlepší hráč: Javier Camacho (BS Slavia Praha)

Nejlepší brankář: Javier Camacho (BS Slavia Praha)

Nejlepší střelec: Tomáš Huráb (BS Ladronka Praha/BS Villagers Uherské Hradiště) – 16 gólů

Ženy:

Semifinále:

FC Hradec Králové - DFA Hrobce 8:0

BS Bohemians Praha 1905 - BS Praha 3:3, na pen. 3:1

O 3. místo:

BS Praha - DFA Hrobce 10:3

Finále:

FC Hradec Králové - BS Bohemians Praha 1905 2:5

Konečné pořadí ženské Superligy 2024:

1. BS Bohemians Praha 1905

2. FC Hradec Králové

3. BS Praha

4. DFA Hrobce

Nejlepší hráčka: Alice Boučková (BS Praha)

Nejlepší brankářka: Nikola Kvízová (FC Hradec Králové)

Nejlepší střelkyně: Zuzana Dostálová (FC Hradec Králové) – 27 gólů