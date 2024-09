Fotbalový zázrak na písku! Český plážák zažil historický úspěch

Český plážový fotbal jde rok od roku nahoru. Elitní hráči nastupují i v zahraničních soutěžích, řada světových hvězd se pro změnu představila v tuzemské nejvyšší soutěži. Progres dokazují i reprezentační výsledky z posledních dvou let. Loni zazářil ženský nároďák, který v evropském měření obsadil 4. místo a poté si přivezl bronzové medaile z prestižního turnaje v Saúdské Arábii.

Letos doslova šokoval mužský výběr. Ten si přitom teprve před rokem vydobyl účast mezi evropskou elitou, když se po letech výsledkového trápení probojoval do divize A Euro Beach Soccer League. A hned z toho bylo senzační 5. místo! Ve skupině skončili Češi druzí za Portugalskem a před Polskem a Dánskem, které dokázali porazit.

„V minulých letech jsme vždy bojovali o postup do elitní divize, ale nedařilo se nám vyhrávat zápasy, ve kterých byla kvalita na naší straně. Možná to tentokrát bylo naopak, kdy papírově silnější týmy nedokázaly svoje kvality přetavit ve vstřelené góly a my naopak poctivým výkonem ubojovali tři cenná vítězství,“ hodnotil povedený turnaj Lukáš Trampota, který letos získal jak český, tak německý titul.

Ve čtvrtfinále ovšem čekala na tým polského trenéra Jaroslawa Jagielskiho extrémně náročná zkouška: domácí Italové. Loňský evropský šampion a letošní vicemistr světa potvrdil roli favorita a prošel do bojů o medaile po výhře 5:2. Český tým čekal zápas o konečné 5. místo, ve kterém dokázal zdolat Švýcarsko, dvojnásobné medailisty z mistrovství světa a šampiony EBSL z roku 2022.

„Jsme moc rádi za skvělé vystoupení reprezentačních týmů. Loňské 4. místo žen a letošní 5. místo mužů je pro nás všechny velkou odměnou za vykonanou práci a především odpovědí na naše úsilí. Věříme, že se nám podaří i nadále prezentovat český plážový fotbal na tak vysoké úrovni a budeme posouvat úspěchy až k medailovým pozicím,“ přeje si Jan Dámec, předseda Svazu plážového fotbalu.

„Obrovský úspěch, se kterým se popravdě nepočítalo,“ uvedl Trampota, který se na Sardinii trefil pětkrát v pěti zápasech. „Turnaj se nám výsledkově neskutečně vydařil, což bohužel nebylo v posledních letech zvykem, ale i proto je nyní radost a zadostiučinění na maximální úrovni. Z hlediska herního projevu je ale podle mě pořád na čem pracovat, prostor pro zlepšení je pořád obrovský.“

Famózní umístění znamenalo také obří skok ve světovém žebříčku. Česko se posunulo z 52. na 36. místo, v rámci Evropy je aktuálně dvanácté. Při losování skupin evropské kvalifikace na mistrovství světa 2025 tak zaujalo místo ve druhém koši. Boje o světový šampionát proběhnou ve španělském Cádizu od 4. do 13. října. Národní tým se v náročné skupině utká s Itálií, Dánskem a Rumunskem. Z 22 celků proklouznou na MS, které se v květnu uskuteční na Seychelách, jen čtyři nejlepší.

„Bezesporu je cílem nás všech podobná umístění opakovat a ideálně ještě vylepšovat. Na úplnou špičku nám ale ještě chybí minimálně jeden level, v utkáních s Portugalskem a Itálií to bylo vidět. Hráči z těchto států jsou na písku téměř každý den po celý rok a někteří z nich se plážovým fotbalem dokonce živí, což v našich podmínkách zatím není možné,“ zmínil Trampota.

Slibnou budoucnost českého plážového fotbalu ovšem jeden z elitních českých hráčů vidí. „Pokud budeme všichni nadále poctivě pracovat, získáme další zkušenosti ze zahraničních lig a přivedeme k tomuto sportu nové hráče a týmy, pak jsme určitě dlouhodobě na správné cestě. Snad se český plážák dočká dalších mnohem větších úspěchů. Potenciál zde na to je,“ dodal.

Z trávníku na písek

V Algheru se na evropském Superfinále nepředstavila jen mužská reprezentace, ale také ženský národní tým. Český plážový fotbal měl tak jako jedna z pouhých šesti zemí zastoupení v obou elitních kategoriích (společně se Španělskem, Portugalskem, Itálií, Polskem a Švýcarskem).

Loňské 4. místo sice tým trenéra Michaela Lukiče nezopakoval, ani nevylepšil. I konečný šestý flek se nicméně dá brát jako úspěch, hned polovina kádru totiž teprve v letošním roce zažila reprezentační debut. „Upřímně si myslím, že jsme měly na víc, ale na druhou stranu jsme pohromadě teprve druhý turnaj a sbíráme zkušenosti,“ uvedla Tereza Kožárová.

Že vám toto jméno něco říká? Nemýlíte se, bývalá fotbalová reprezentantka, která dlouhé roky válela za Slavii a poslední ročník profesionální kariéry zažila ve Spartě, se z trávníku přesunula na písek. „Je to obrovská změna, úplně jiný sport,“ usmála se při porovnání. „Jsem tady začátečník a učím se od ostatních holek, které mi hodně pomáhají. Musím být trpělivá a stále na sobě pracovat. Občas je to náročné, ale aspoň se u toho zasmějeme.“

Ženský národní tým vyfasoval v Algheru obtížnou skupinu. Na úvod vysoko podlehl Itálii (0:7), v dalším utkání proti Portugalsku nicméně sahal po vítězství. Vedení o jednu branku pět minut před koncem ovšem nakonec nestačilo (3:5). Na závěr skupiny pak Kožárová a spol. porazily Ukrajinu 3:0.

„Celý turnaj hodnotím pozitivně. Kromě zápasu s Itálií, který se nám vůbec nepovedl, jsme se odrazily k lepším výkonům. Myslím si, že všem týmům jsme byly více než vyrovnaným soupeřem,“ uvedla bývalá fotbalistka. V následujících zápasech o umístění Češky nejdříve zdolaly Anglii jednoznačně 9:2 a v utkání o konečné 5. místo podlehly Ukrajině 2:3.

Nový sport Kožárovou pohltil. Během jednoho měsíce naskočila do devíti zápasů za národní tým, ve kterých dokázala vstřelit šest gólů. I na písku se ukazuje její velká síla před brankou a cit pro zakončení. „Myslím si, že tenhle tým má budoucnost a bude se stále zlepšovat. Teď jsme potrápily Portugalsko, porazily Anglii nebo Ukrajinu a budeme pracovat dál. Máme velmi nepříjemný a fyzicky dobře připravený tým, na tom můžeme stavět,“ zakončila.

Také pro ženskou reprezentaci sezona ještě nekončí. V polovině října se v Cádizu odehraje rovněž nový ženský turnaj s názvem Intercontinental Beach Soccer Cup.

Výsledky Česka na Superfinále EBSL 2024:

MUŽI ŽENY 1:9 vs. Portugalsko (skupina) 0:7 vs. Itálie (skupina) 3:2pen. vs. Polsko (skupina) 3:5 vs. Portugalsko (skupina) 2:1 vs. Dánsko (skupina) 3:0 vs. Ukrajina (skupina) 2:5 vs. Itálie (čtvrtfinále) 9:2 vs. Anglie (play off o 5. místo) 4:3pen. vs. Švýcarsko (o 5. místo) 2:3 vs. Ukrajina (o 5. místo)

Konečné umístění - muži:

Portugalsko Itálie Bělorusko Španělsko ČESKO Švýcarsko Polsko Estonsko

Konečné umístění - ženy: