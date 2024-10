V zóně s TK27: syn fotbalista, otec trenér. Jak se vede dítě k profi sportu?

„Pamatuju si, jak jsem ani nemohl dospat. Bylo to úplně euforické,” říká o halových turnajích, na kterých hrál Tomáš Kučera jako malý. „Tam jste si vytvářeli lásku k fotbalu a vůbec k pohybu. Bylo to úžasné, jak i rodiče drželi při sobě. Bylo to krásný, když děcka byly malý,” rozplývá se i Tomášův táta Roman.

Oba si prošli dlouhou a málokdy vídanou cestou od nejmenšího věku a všeobecné pohybové průpravy, žákovských kategorií, dorostu - až do profesionálního fotbalu. Kučerovi jsou jedni z mála, kteří měli možnost potkat se v první lize v jednom klubu jako otec trenér a syn fotbalista.

Roman vedl Tomáše nejdřív v rodném Havlíčkově Brodě, odkud se pak oba přesunuli do Jihlavy. Tomáš jako začínající fotbalista, Roman jako skaut talentů. „Hráče z Tomášova ročníku po celém regionu jsem znal a měl jsem je v povědomí. Všechny ty Vydry, Kopice, Tecly jsme pak byli schopni dostat do Jihlavy,” líčí Roman. „Jsou jedni, nejsou dva. Vydra, Tecl, Kopic,” pousmívá se a špičkuje se s ním Tomáš.

Jak je vidět v celém třetím díle, jejich vztah rámovalo klasické potahování mezi otcem a synem. Nejvíc zabrat dostal jejich vztah v Tomášově pubertě: „to měl tisíc zájmů a musel jsem ho trochu eliminovat,” popisuje Roman. „Je to druhý zlatý věk učení. Když jsi měl na profesionální fotbal, nechtěl jsem, abys tu šanci promarnil,” říká V zóně Tomášovi.

„Měl jsem už i jiné zájmy, chtěl jsem jít někam na koncert, s holkou, nebylo to jednoduché skloubit s profesionálním životem. Zároveň jsem moc dobře věděl, co si můžu dovolit,” upozorňuje Tomáš.

Jak se dostali z krizových momentů a co nakonec rozhodlo o tom, že se Tomáš Kučera dostal do profesionálního fotbalu? Jakou jinou cestou si prošli Antonín Barák starší a mladší? Silnou výpověď dvou otců trenérů a syna hráče si pusťte v novém díle V zóně s TK27.