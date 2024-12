Souček? Absolutní zjevení, říká ikona. Čecha nabudil hovor z nemocnice

Ta informace, včetně hrůzné fotky sešrotovaného automobilu, v sobotu obletěla sportovní svět. Michail Antonio narazil ve svém Ferrari do stromu, z kouřícího vehiklu ho následně museli vystříhat hasiči. Současně s veřejností se o děsivé zprávě dozvídali i jeho spoluhráči z londýnského West Hamu. „Trávil jsem zrovna čas s dětmi, když mi to vyskočilo na telefonu,“ líčil nepříjemný moment Tomáš Souček. „Začal jsem obepisovat všechny, kdo by mohli mít více informací o jeho stavu.“

Autonehoda nakonec dopadla v rámci možností nejlépe, jak mohla. Jamajský útočník sice leží v nemocnici, vyvázl ale „jen“ se zlomenou nohou a podstoupil její operaci.

O dva dny později nastoupili Antoniovi spoluhráči na domácím London Stadium k dohrávce 15. kola nejvyšší anglické ligy. Rozcvičku všichni absolvovali symbolicky v dresu s číslem 9, které patří právě urostlému útočníkovi. Na výhře 2:1 s utrápeným Wolverhamptonem se gólově podílel i Souček. V 53. minutě si počkal na přetažený centr z rohového kopu a hlavou šikovně otevřel skóre. Svou tradiční oslavu à la vrtulník tentokrát ještě vyšperkoval – zvedl ruce a nad hlavou všem ukázal číslo 9. Ten večer zkrátka West Ham bojoval za Antonia.

„Před zápasem jsme s ním v kabině měli videohovor,“ prozradil český záložník v pozápasovém rozhovoru. „Popřál nám hodně štěstí a usmíval se. Dokonce vtipkoval. Měl jsem strašnou radost, že ho vidím. Nemůžu se dočkat, až ho přijdu navštívit.“

Souček přiznal, že jsou „kladiváři“ bez Antonia slabší. „Je to náš nejlepší střelec a jeden z nejlepších hráčů v sestavě,“ vysvětloval pro televizi Sky Sports. „Hrát bez něj je vždycky složitější. Tahle výhra je pro něj. Michail tu je od doby, co jsem do klubu přestoupil. Od začátku byl můj oblíbenec, mám ho ve svém srdci,“ dodal reprezentační kapitán emotivně.

Chválou následně nešetřila ani anglická legenda a fotbalový expert Jamie Carragher. Ten se ale ve studiu rozhodl básnit právě o Součkovi. „Vždyť ten hráč je absolutní zjevení,“ komentoval záložníkovu formu. „Od doby, co je ve West Hamu, vstřelil po rohových kopech už 12 gólů. Větší čísla má v tomto ohledu jenom Gabriel. Je zkrátka fantastický!“ porovnával bývalý stoper Liverpoolu českého záložníka s brazilskou hvězdou z Arsenalu.

Není se čemu divit, Součkova čísla se opravdu vymykají. Z pozice defenzivního záložníka si v Premier League připsal už 31. branku. Celkově jich za londýnský klub nasázel už 36, výjimečné je ale i jejich načasování. Jenom šest Součkových gólů padlo v situaci, kdy byl West Ham ve vedení. Mnohem častěji totiž skóruje v momentech, kdy na brankách opravdu „záleží“ – 21 z nich přišlo za nerozhodného stavu a devětkrát, když Hammers prohrávali. Pyšnit se taky může rovnou 13 vítěznými góly.

Mezi Čechy v Premier League už se pomalu dotahuje na nejlepšího střelce historie Patrika Bergera, ztrácí na něj jen sedm gólů. Současně v pondělí vstoupil mezi elitní desítku českých fotbalistů, kteří nastříleli nejvíce branek v TOP 4 evropských ligách. To jsou z pozice defenzivního záložníka nevídaná čísla. Souček navíc nezastavuje, ve svých 29 letech má před sebou ještě několik sezon. Na kterém čísle se asi zastaví?