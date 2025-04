Fotbalové volby ONLINE: Změňme MOL Cup! hlásí kandidát na předsedu Blažek. Co navrhuje?

Rudolf Blažek, pokud se stane předsedou asociace, navrhuje změnit u MOL Cupu tři organizační věci. „Semifinále se losuje už dnes. A je to dobrá příležitost říct si nahlas, co by se s českým pohárem mělo změnit, aby z něj nebyla jen kulisa ligy, ale skutečný svátek českého fotbalu,“ říká.

Jeho návrhy jsou následující:

Outsideři doma

Blažek chce, aby týmy z nižších soutěží hrály bez výjimky doma. „Ve vyšších kolech už dnes často hrají venku – a přitom právě domácí zápas je pro ně často největší událostí v historii. Plný stadion, atmosféra, šance na překvapení. To je přece smysl poháru – dát malým šanci porazit velké na vlastním hřišti. A proto by v každém kole měl mít výhodu domácího prostředí klub z nižší soutěže. Automaticky. Bez výjimek.“ Tedy možná vyjma finále, o tom je příští bod…

Finále

Možný příští předseda fotbalu navrhuje, aby finále netrestalo klub za jeho úspěch. „Dnes rozhoduje tzv. koeficient – pětiletý součet výsledků, který určuje, kdo bude hrát doma. A co to znamená v praxi? Často, že tým s horšími výsledky hraje doma, tým s lepšími venku. Tedy, úspěch je „odměněn“ nevýhodou. To opravdu nedává smysl. Neutrální půda? Možná v budoucnu, pokud budeme mít kapacitně i organizačně odpovídající stadion, který by takové finále zvládl a byl přijatelný pro všechny strany. Ale do té doby by se finále mělo hrát férově – u týmu s lepší bilancí, ne podle tabulek, které nikdo nezná a fanoušci jim nerozumí.“

Půlení stadionu

Blažek nesouhlasí, že se při finále půlí stadionu mezi fanoušky obou týmů. „Na papíře to zní dobře – v realitě to často znamená prázdné sektory, logistický chaos a hádky, kdo dostal víc vstupenek. V Česku na to často prostě nejsme připraveni – a místo radosti z finále to přináší frustraci. Jestli má být pohár svátkem, musíme mu dát pravidla, která jsou jasná, férová a srozumitelná. Fanoušci to ocení. Kluby taky. A fotbalu to jen prospěje.“