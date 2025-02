Sparta proti Slavii a Plzni. Proč vypukl ostrý konflikt mezi ligovými titány

Tomáš Bárta, výkonný ředitel ligy, v prosinci oznámil svou kandidaturu na předsedu fotbalové asociace. Zaštítil se podporou velkých klubů včetně Sparty. Vědělo se však, že právě s jejím hlasem to není vůbec jisté. Což se potvrdilo v pondělí.

Dušan Svoboda, zástupce Sparty v ligovém výboru, přednesl, že Sparta by jako předsedu FAČR viděla raději Rudolfa Blažka, šéfa třetiligového Motorletu. Navíc s tím, že František Čupr zvažuje kandidaturu na místopředsedu za Čechy. Což Čupr následně pro Sport potvrdil. „Zatím nevím, uvidíme podle situace. Kandidatura je jednou z možností,“ uvedl.

A navrch Svoboda vyjádřil podporu Zdeňku Grygerovi v boji o moravského místopředsedu. Plán se měl dojednat o víkendu v Londýně, kam sestava Čupr, Svoboda a Miroslav Pelta dorazila za už přítomným Danielem Křetínským. Konflikt byl na světě.

Takto na svém X reagoval o den později Jaroslav Tvrdík , šéf Slavie. „Na společných zasedáních Ligového výboru a Dozorčí rady LFA jsme poslední měsíce diskutovali potřebu shody profesionálního fotbalu na společném kandidátovi na předsedu FAČR a programu, který bychom měli prosazovat. Deset klubů bylo pro. Jeden včera oznámil, že půjde svojí cestou. Představitel Sparty deklaroval podporu Rudolfa Blažka na předsedu FAČR. Možná je dobrým šéfem Motorletu, ale zároveň je úzce propojen s Karlem Březinou a Miroslavem Peltou, nejbližšími spojenci klubu z Letné. Doplnit tuto nominaci oznámením o kandidatuře člena vedení Sparty Františka Čupra na místopředsedu FAČR za českou komoru a „sparťana“ Zdeňka Grygery na místopředsedu FAČR za moravskou komoru je pak aktem arogance moci. Tato snaha o privatizaci vedení FAČR v situaci, kdy má Sparta rozsáhlý konflikt zájmů spojený se snahou o získání pozemků Strahovského stadionu, vyvolá místo diskuse o shodě na budoucnosti a rozvoji FAČR obrovský konflikt uvnitř fotbalového hnutí.“ Tolik Tvrdík.

Zmínka o Březinovi a Peltovi není pochopitelně náhodná. Tvrdík jí připomíná, že mimo jiné také kvůli dotacím pro Motorlet (pro úplnost, klub jako takový není obviněný) byli oba pánové odsouzeni k nepodmíněným trestům.

Další Tvrdíkovy výtky směrem ke Spartě jsou zřejmé: narušení klubové jednoty ohledně společného kandidáta na předsedu (tedy Tomáše Bártu), snaha o „spolknutí“ funkcí předsedy a obou místopředsedů, protože Grygera je bývalý sparťan. To vše ve chvíli, kdy letenský klub s asociací úzce řeší výstavbu nového stadionu na pozemcích asociace.

František Čupr na šéfa Slavie reagoval. „Je úsměvné spojovat volby budoucího vedení FAČRu se stavbou stadionu. Všechny kroky směřující k dohodě o Strahovu běžely už v minulosti a nedochází zde k časové souslednosti mezi těmito dvěma věcmi,“ komentoval připomínky týkající se stadionu.

Boj, aby ani jedna strana neměla navrch

Jinými slovy tvrdí, že dohoda ohledně stadionu už proběhla a příští vedení asociace na ní nic nezmění. A říká, přičemž přitvrzuje, že to není Sparta, kdo si chce udělat z fotbalové asociace soukromý podnik. „Naše kroky související s personálním obsazením výkonného výboru jsou aktivní obranou proti mocenskému paktu Jaroslava Tvrdíka s Adolfem Šádkem a proti jejich snaze privatizovat celý český fotbal.“

Tím František Čupr – a proto nejspíš používá stejné slovo „privatizovat“ – vlastně říká: My jsme si nezačali. To druhá strana chce mít svého předsedu (Bártu) a místopředsedu (Šádka). Tak proč bychom to samé nemohli chtít i my? Zatímco Slavia (a patrně také Plzeň a Baník) prezentují Bártu jako kompromisního kandidáta ligy, pro Spartu je snadno tvarovatelným vykonavatelem jejich vůle.

Proto ta přestřelka. Je to boj o to, aby ani jedna strana neměla navrch. Aby panovala rovnováha. S tím souvisí, že ke klidu mezi „velkými kluky“ je zapotřebí, aby se do výkonného výboru dostali zástupci všech čtyř těchto klubů, tedy Slavie, Sparty, Plzně a Baníku.

Tři místa za ligu garantují stanovy, zbývá tedy jedno – proto se přetřásá pozice místopředsedy. Zatím ovšem pouze za Čechy. Řešením by však mohlo být, kdyby baníkovský Václav Brabec zabral místopředsedu za Moravu a za Čechy by kandidoval ještě někdo jiný, s ligou nespojený.

Valná hromada se koná 29. května. Kandidátky musejí být podány nejpozději tři týdny před jejím konáním. I derby může být ještě o něco třaskavější než obvykle…