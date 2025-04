Zemřel Jaromír Paciorek (†45)! Fotbalový talent, který byl ve Feyenoordu a chtěl ho i Bayern

Smutná zpráva pro český fotbal. Ve věku 45 let zemřel někdejší obrovský talent Jaromír Paciorek, jenž v sezoně 1995/96 působil ve slavném Feyenoordu Rotterdam. Rodák z Kroměříže se podle informací iSport.cz předávkoval prášky. V poslední době měl osobní problémy, těžce snášel osamění.

Šikovný záložník působil také ve Zlíně, v Excelsioru Rotterdam, Fortuně Sittard, zahrál si za Zbrojovku Brno, Kroměříž, Hulín, rakouský Eggenburg. Kariéru ukončil před třinácti lety. V roce 1995 se zúčastnil mistrovství Evropy hráčů do 16 let, kde na sebe upozornil špičkové zahraniční kluby v čele s Bayernem Mnichov. Nakonec však přijal nabídku nizozemského Feyenoordu, kde začínal v juniorce a posléze se přesunul do áčka. K mistrovskému utkání nicméně nenastoupil.

Nizozemskou nejvyšší soutěž okusil v Sittardu, kde si připsal 31 startů.

Jeho kariéru lemovaly průšvihy, vyčítala se mu špatná životospráva. I proto vlastně nikdy pořádně v seniorském fotbale neprorazil. Talent měl přitom veliký…

