Brno opět těsně pod vrcholem. V Lize mistrů malého fotbalu bere stříbro
V infarktovém penaltovém rozstřelu vrátili ázerbájdžánskému týmu Birbasha Baku loňskou finálovou porážku, přesto skončili hráči BKMK Brno v Lize mistrů malého fotbalu opět těsně pod vrcholem. Po fantastické jízdě celým turnajem ve finále nakonec nestačili na rumunský celek Nova Vita Targu Mures a podlehli 0:3.
Brno podruhé za sebou psalo epický příběh, kterému chyběla pouze zlatá radost na konci. Letos v bulharské Sofii, stejně jako loni v polské Varšavě, odcházelo jako poražený finalista.
„Bolí to, jako každá prohra ve finále. Každopádně si myslím, že jsme na hřišti nechali všechno a druhé místo v Evropě je pořád krásný úspěch. Soupeř byl nepříjemný, rychlý a výborně bránil. Štěstí, které jsme měli dříve, se teď trochu otočilo, to tak ale bývá,“ vracel se k finálové porážce záložník Dominik Šmerda, který si domů odváží už druhou stříbrnou medaili z nejprestižnější klubové soutěže malého fotbalu.
„Loni jsem sice byl součástí týmu, nicméně kvůli zdravotním potížím jsem toho moc neodehrál. Proto si víc cením letošního stříbra, kdy jsem klukům mohl víc pomoct. Tak či tak, být dvakrát po sobě ve finále Ligy mistrů je skvělý úspěch, nejen pro nás, ale pro celou Českou republiku,“ prohlásil Šmerda.
BKMK prošpikované českými reprezentanty předvádělo od začátku turnaje parádní podívanou. V základní skupině H nenašlo přemožitele a po dvou vítězstvích a jedné remíze šlo do play-off z první příčky.
První dvě klání vyřazovacích bojů rozhodl až penaltový rozstřel a pokaždé slavil český tým. Nejprve skolil Aznur Baku a následně se pomstil i soupeři z finále předchozí edice – Birbashu. Obě utkání skončila po základní hrací době nerozhodně 2:2 a v náročné zkoušce nervů vždy obstáli brněnští.
„Po loňském roce jsme byli o to víc motivovaní. Nakonec se to podařilo, což byl skvělý pocit. Co se týče výkonu, odhodlání a práce týmu, byl to jeden z nejlepších zápasů, který jsem v dresu BKMK odehrál. Duel měl všechno. Penalta už byla taková třešnička,“ líčil Šmerda – jeden z úspěšných exekutorů v rozstřelu.
V semifinále pak Brňané zdolali domácí výběr Laits Veliko Tarnovo 3:0 a mohli se těšit na další zápas o zlato, tentokrát proti rumunskému mužstvu Nova Vita Targu Mures. Poslední krok sice opět nevyšel a moravský výběr musel zkousnout porážku 0:3, ale i tak odjíždí z prestižní akce se vztyčenou hlavou.
„Rok co rok se evropský i světový malý fotbal neskutečně posouvá, je čím dál těžší čelit jakémukoli soupeři. O to příjemnější je potom ten pocit úspěchu, který jsme udělali. Jsem rád, že se stále držíme na špici Evropy, a doufám, že to budeme naplňovat i nadále,“ přál si český reprezentant.
BKMK tak v posledních dvou ročnících zanechalo v Lize mistrů nesmazatelnou stopu a na turnaji svými výkony nadchlo. „Skvělá parta vždycky dělá největší úspěchy, a tak to bylo i tady. Měl jsem kolem sebe skvělý tým, bojovali jsme jeden za druhého a pro úspěch jsme si šli od samého začátku,“ ocenil spoluhráče Šmerda.
Druhý český zástupce v bulharské Sofii byl Hoverla ZAK Praha. Vítěz Českého národního poháru vyhrál základní skupinu G, když si připsal dvě vítězství a jednu remízu, jenže v osmifinále nestačil na ukrajinský výběr FC Lowcy Sumy.
Výsledky českých zástupců v Lize mistrů:
Skupina G:
Aznur Baku – Hoverla ZAK Praha 1:1
Hoverla ZAK Praha – Pioneer Group Almaty 4:1
Grupo Roxu Oviedo – Hoverla ZAK Praha 1:4
Skupina H:
BKMK Brno – FC Lowcy Sumy 3:2
AVIK Energy Tech Záhřeb – BKMK Brno 0:7
BKMK Brno – FC International Kickers Vídeň 3:3
Osmifinále:
Hoverla ZAK Praha – FC Lowcy Sumy 0:0, pokutové kopy 2:3
BKMK Brno – Aznur Baku 2:2, pokutové kopy 3:2
Čtvrtfinále:
BKMK Brno – Birbasha Baku 2:2, pokutové kopy 6:5
Semifinále:
Laits Veliko Tarnovo – BKMK Brno 0:2
Finále:
FC Nova Vita Targu Mures – BKMK Brno 3:0