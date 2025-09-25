Pešír má jít za Horváthem do Mostu, bude mu šéfovat. FAČR neopouští, jak je to s odměnou?
Jeden z místopředsedů, ten moravský Zdeněk Grygera, má silný funkcionářský úvazek v prvoligovém Zlíně. V příštích dnech se manažerem fotbalového klubu stane i český místopředseda Tomáš Pešír. K definitivní dohodě se blíží jednání s třetiligovým FK Baník Most-Souš, kde má být generálním ředitelem. Mezi jeho podřízené se zařadí i trenér Pavel Horváth.
Není to tak dávno, co bývalý manažer národního týmu koketoval s nabídkou na vysokou pozici v Českých Budějovicích, tehdy ještě prvoligových. Dělo se tak v lednu minulého roku. Majitel Vladimír Koubek nabídl Tomáši Pešírovi funkci sportovního ředitele. Na jihu Čech si mohl vybrat realizační tým, měl by široké pravomoci. Nabízenou pozici však odmítl, do riskantního podniku jít nechtěl. V klubu totiž zůstávalo příliš nevyřešených záležitostí. Zejména finančního rázu.
Podruhé, jen o pár měsíců později, se zabýval Českými Budějovicemi znovu. Přišel za ním František Chvalovský s tím, že má připravené zahraniční investory, co by do Dynama vstoupili. A rovnou mu navrhl pozici generálního ředitele, faktického šéfa celé organizace. Jenže Pešír opět zakroutil hlavou. Bývalý svazový šéf mu nebyl schopný garantovat smysluplné financování.
Možná k tomu přispěl i fakt, že bývalý ligový útočník už měl v hlavě svazové angažmá. Na podzim minulého roku se vrhnul do kandidatury na místopředsedu svazu. V zádech s „velkými kluky“ Jaroslavem Tvrdíkem a Adolfem Šádkem v květnových volbách uspěl. Stal se součástí Fotbalové asociace České republiky.
Na Strahově usedl do kanceláře, ve které dříve pracoval Roman Berbr. Podle důmyslného scénáře nově vzniklého mocenského aparátu měl coby místopředseda pobírat plat sto tisíc korun měsíčně. Jenže plán vyplácet nejen předsedu Davida Trundu, ale i místopředsedy, narazil na nedostatečnou oporu ve stanovách.
„Zadali jsme právní posudek na smlouvu o výkonu funkce. Jejím výsledkem bylo, že tento bod jsme stáhli z programu. Výkonný výbor uložil připravit úpravu stanov v tomto bodu do příští valné hromady,“ řekl předseda.
„Hledali jsme nějakou právní oporu. Jsme tady denně, abychom byli k ruce, rozhodnutí je hodně, podepisujeme hromadu smluv. Myslím, že honorováno by to být mělo. Je to komplikace, ale dokud to neodsouhlasí hnutí, není jiná možnost,“ podotkl Pešír. Stotisícovou odměnu dostane nejdříve příští rok v červnu, po další valné hromadě.
Od prvního října má nastoupit do honorované práce. Sice nikoliv za sto tisíc, ale vyšší jednotky v řádu desítek tisíc by pobírat měl. Vedení třetiligového FK Baník Most-Souš mu nabídlo funkci generálního ředitele. Pokud závěrečná jednání nepřinesou zásadní zvrat, Pešír se stane hlavní postavou klubu. Dobrozdání má od svazových špiček, které dopředu s novou situací seznámil, včetně Davida Trundy. Nikdo nebyl proti. Uprostřed příštího týdne se tak druhý svazový místopředseda, jemuž se v zákulisí připisuje značný vliv, pustí do nového dobrodružství.
Most, který trénuje plzeňská legenda Pavel Horváth, je na čtvrtém místě v ČFL, jediný bod ztrácí na vedoucí rezervu Hradce Králové. Ve střednědobém plánu je i postup do druhé ligy. Nové angažmá logicky neznamená Pešírův odchod ze Strahova, pozici českého místopředsedy bude vykonávat i nadále.