FIFA představila míč pro MS: javorový list, orel i hvězda jako symboly hostitelů
Světová fotbalová federace FIFA představila oficiální míč pro mistrovství světa v roce 2026. Dostal název Trionda a design je inspirován hostiteli turnaje, který se poprvé bude konat ve třech zemích. Jejich symboly jsou červený javorový list pro Kanadu, zelený orel pro Mexiko a modrá hvězda pro USA se zlatou dekorací připomínající trofej z mistrovství světa.
Míč, který vyrobila společnost adidas, byl oficiálně představen v New Yorku ve čtvrtek, osm měsíců před zahajovacím zápasem. Název Trionda se ze španělštiny překládá jako „Tři vlny“.
„Opravdu poutavý,“ řekl prezident FIFA Gianni Infantino. „S radostí a hrdostí představujeme Triondu. Adidas vytvořil další legendární míč pro mistrovství světa, jehož design ztělesňuje jednotu a nadšení příštích hostitelů šampionátu Kanady, Mexika a USA. Nemůžu se dočkat, až uvidím tento krásný míč v síti,“ uvedl Infantino.
Začalo tak odpočítávání do prvního výkopu. Míč je znovu vybaven senzorem s frekvencí 500 hertzů, který přesně zaznamenává každý jeho pohyb. Technologie odesílá přesná data videoasistentům rozhodčího v reálném čase a pomáhá sudím s verdikty, jako je ofsajd. Trionda také zaručuje „optimální stabilitu letu“ a díky reliéfním symbolům poskytuje „lepší přilnutí při střelbě nebo driblingu ve vlhkých nebo mokrých podmínkách“.
Šampionátu se příští rok zúčastní 48 národních týmů, které budou rozděleny do dvanácti skupin po čtyřech mužstvech. Do vyřazovací fáze postoupí celky, které obsadí první dvě místa, jakož i osm nejlepších zemí, které skončí na třetí pozici.