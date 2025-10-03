Polsko hlásí: Dýcháme ti na krk, Česko! Jak se vyvíjí koeficient
Česko drží v žebříčku fotbalových koeficientů desáté místo, které mu pro sezonu 2027/28 – tedy pro tu přespříští – znovu pro mistra zajišťuje přímý postup do Champions League. Ale musí se opět pozorně dívat pod sebe, a to docela hluboko.
Víc než jedenácté Řecko nebo dvanácté Norsko ho straší třinácté Polsko. Proč? Pohárový týden dopadl z českého hlediska asi tak, jak se předpokládalo. Dvě domácí výhry Plzně a Sparty, dvě venkovní „italské“ porážky Slavie a Olomouce. Do koeficientu to znamená přírůstek 0,800 bodu (získané čtyři body za dvě výhry děleno pěti účastníky pohárů včetně Baníku).
Pořadí koeficientů nyní – včetně posledního přírůstku v závorce – vypadá takto: 9. Turecko 44,800 (+1,200) 10. ČESKO 41,500 (+0,800) 11. Řecko 38,312 (+0!) 12. Norsko 37,587 (+0,600) 13. Polsko 37,375 (+1,500)
Co je příjemné, Česko navýšilo náskok na jedenácté Řecko, protože jeho čtyři zástupci do jednoho prohráli, i na dvanácté Norsko. Jeho dva týmy sice braly výhry a remízu, jenže zůstávají v soutěžích už samy a dělí výsledek pěti. A bude tomu tak po celou sezonu.
Roste důležitost čtyř zápasů
Co je horší, zlobí Polsko. Do Evropy šlo se čtyřmi týmy a všechny – Lech, Legia, Rakow, Jagiellonia – i nadále zůstávají v soutěži. Navíc hrají Konferenční ligu, kde je pravděpodobnost zisku docela vysoká.
Ve čtvrtek se to potvrdilo, polské kluby díky bilanci 3-0-1 braly po dělení čtyřmi do koeficientu 1,500 bodů. Tedy o 0,700 více než české. Ztráta se tím snížila na 4,125 bodu. Pořád to je docela dost, ovšem pokud by takový trend zůstal, je po ligové fázi pohárů po náskoku.
Proto roste důležitost čtyř zápasů, které se v rámci třetího poháru na podzim odehrají. Jde o utkání: Sigma–Raków (23.10.) Sparta–Raków (6.11.) Legia–Sparta (27.11.) Sigma–Lech (18.12.) Takže platí, že body se počítají všechny, ty proti polským rivalům vlastně dvakrát.