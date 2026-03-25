Fotbalový skandál ONLINE: Karvinou opustil důležitý sponzor, výzva etické komise
V úterý 24. března proběhl největší policejní zásah v historii českého fotbalu. Týká se první ligy, nižších soutěží i mládeže. Zadrženy byly desítky lidí. Jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami a v některých případech šlo primárně o ovlivnění výsledků. Jedním z podezřelých je primátor Karviné Jan Wolf, jde také o rozhodčí z profesionální listiny i prvoligového hráče. Etická komise FAČR už zveřejnila seznam 47 zahajených disciplinárních řízení. Veškeré dění sledujeme v ONLINE reportáži.
Zprávy ze dne 25. března 2026
Těžební společnost OKD ukončila sponzoring fotbalového klubu MFK Karviná bezprostředně poté, co klub zasáhla rozsáhlá korupční a sázkařská aféra. Firma označila situaci za „vážnou a neudržitelnou“ a spolupráci ukončila okamžitě, přestože byla dosud generálním partnerem klubu a každoročně mu poskytovala milionové částky. Informaci přinesly Seznam Zprávy.
Výzva komise: mluvte, bude vám odpuštěno
Etická komise se ve svém komuniké obrátila k veřejnosti i obviněným. K těm druhým nejspíš především. Pobídla je, aby pomohli případ rozkrýt. To by se pak promítlo do výše trestu. „Etická komise v návaznosti na zahájená disciplinární řízení vyzývá kohokoliv, kdo má relevantní informace týkající se úplatkářství či match fixingu, aby se obrátil na Integrity officera FAČR Kamila Javůrka (integrity@fotbal.cz). Etická komise současně připomíná, že podle § 17 odst. 2 Disciplinárního řádu FAČR platí, že aktivní přispění k rozkrytí a rozhodnutí ve věci může vést u pachatele k uložení mírnějšího trestu,“ uvedl předseda komise Martin Holub. Jinými slovy: když budete mluvit, budeme shovívaví. Uvedený paragraf dokonce umožňuje úplné upuštění od trestu.
S primátorem Karviné a předsedou představenstva tamního fotbalového klubu Janem Wolfem se už od úterý není možné spojit, jeho telefon zůstává nedostupný a nedostavil se do úřadu. Podle informací webu iSport se nachází ve vazbě. Více čtěte ZDE>>>
Liberecký majitel Ondřej Kania se na svém instagramovém profilu vyjádřil ke Karviné: „Majitel klubu je město. Primátor města je předseda představenstva a klub řídí. Uplácel hráče (kterým tím ukončil kariéru) a rozhodčí. Bohužel, byť je mi Karviná jako tým extrémně sympatická, pokud má být liga důvěryhodná, musí dojít k exemplárnímu potrestání. A zm*di jako Wolf mají sedět ve vězení.“
Kdo je Daniel Černaj, možná hlavní postava kauzy, která se roky pohybovala po boku Vladimíra Coufala, než ji reprezentační obránce definitivně odpojil ze svého života?
Upřímně, stejně jako například u Daniela Černaje, nejde o překvapení. Lubomír Puček, bývalý ligový rozhodčí a silný zákulisní hráč, je podle informací webu iSport ve vazbě. Policie zadržela čtyřiašedesátiletého muže v souvislosti s čerstvou fotbalovou kauzou týkající se nelegálního ovlivňování zápasů. Před dvaceti roky byl Puček obviněn z korupce.
Policisté obvinili kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, uvedlo dnes na webu Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci, které případ dozoruje. Počet obviněných se může ještě rozšířit, uvedli žalobci. Během úterního policejního zátahu bylo zadrženo podle žalobců několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků.
Karvinský fotbalový klub popřel, že by se podílel na ovlivňování utkání a narušování regulérnosti soutěží. Případnou vinu nesou podle něj jednotlivci, uvedl v prohlášení na svém webu. Více čtěte ZDE>>>
Ministr pro sport prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) s vedením FAČR probere, zda jsou podvody a korupce systémovým problémem a jak jim předcházet. Po úterním zadržení desítek lidí v souvislosti s korupční kauzou a podezřeními z podvodů spojených se sázením na fotbalové zápasy požádal vedení asociace o jednání, které by se mělo odehrát do konce týdne. Šťastný to dnes dopoledne řekl ČTK ve Sněmovně. Informace od policie nemá, kauza se podle něj od předchozích liší přístupem FAČR.
Také v Irsku se věnují korupční kauze, která v českém fotbale vypukla dva dny před barážovým utkáním o MS v Americe. „Český fotbal se kvůli vyšetřování manipulace se zápasy ocitl v chaosu. V rámci toho, co je označováno za největší policejní zásah v historii českého fotbalu, byly během ranních razií údajně zatčeny desítky lidí. Přípravy asociace na duel s Irskem byly narušeny poté, co předseda David Trunda poslal členům výkonného výboru výzvu ke schůzce 'SOS a v režimu červeného telefonu',“ poznamenal Irish Examiner. „Čeští funkcionáři trvají na tom, že největší skandál, který postihl český fotbal za poslední desetiletí a v němž byly v souvislosti s vyšetřováním manipulace s výsledky zápasů zatčeny desítky osob, nezhatí jejich domácí zápas play off o mistrovství světa proti Irsku,“ napsal Irish Independent.
Časné ráno, úterý. Policie, pokolikáté už, zadržela desítky lidí v souvislosti s úplatkářstvím ve fotbale. Kauza, o níž samotný předseda asociace David Trunda mluví jako o největší v historii, dosáhla prostřednictvím Karviné a profesionálních sudích až do nejvyšší soutěže. Korupce se týká především sázek, ale jde také o dosažení sportovních výhod. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 24. března 2026
V pondělí večer nablýskaný sál a vyhlašování Fotbalisty roku, za dva dny superdůležitá baráž o postup na mistrovství světa. Že mezi tím vypukne obří aféra s ovlivňováním zápasů a sázením, to nevymyslíte. Stalo se to v nejméně vhodnou dobu, nicméně policejní logika se ubírá svými vlastními cestami a hraje podle vlastní termínovky. Komentář redaktora Štěpána Filípka čtěte ZDE >>>
Z toho, že měl Filip Štěpánek, před dvěma lety kapitán Vyškova, ovlivnit předloňskou baráž ve prospěch Karviné, je tehdejší manažer klubu Zbyněk Zbořil v šoku. „Vůbec mi to nejde do hlavy. Volal jsem si s trenérem Kameníkem a bylo mu do breku,“ popsal současný člen managementu druholigového Artisu Brno. Nechce se mu věřit, že by se do korupčního skandálu zapletl tehdejší kapitán a lídr mužstva. Více čtěte ZDE >>>
Václav Sochor, vedoucí komunikace skupiny Tipsport: „Férovost sportu je základním předpokladem našeho podnikání. Vítáme, že fotbalové autority a bezpečnostní složky postupují razantně a koordinovaně. Neznáme konkrétní okolnosti a detaily probíhající akce, nicméně PČR velmi aktivně poskytujeme veškerou součinnost. Naše velké investice do českého fotbalu jsme od začátku podmiňovali čistou hrou a konkrétními kroky k větší transparentnosti nejsázenějšího sporu. Takovéto kauzy na jednu stranu zásadně ohrožují reputaci celého odvětví, na straně druhé chceme věřit, že jsou důsledkem upřímných snah o zásadní posun směrem k větší férovosti, odpovědnosti a důslednému vyčištění prostředí. To považujeme za zásadní nejen pro důvěru fanoušků i partnerů, ale především pro další rozvoj českého fotbalu.“
Konec května 2023, poslední kolo druhé ligy, zápas Opava - Varnsdorf. Domácí do něj šli coby čtrnáctý tým tabulky a se stejným bodovým ziskem (31) jako patnáctá Jihlava, čili sakra důležitý duel v boji o záchranu. A právě kvůli němu (a taky kvůli utkání Opava - Zbrojovka 2:1 v následující sezoně) bylo Etickou komisí FAČR se slezským klubem a funkcionářem Martinem Latkou zahájeno disciplinární řízení. Tehdejší místopředseda (nyní předseda) představenstva měl dvakrát nabízet úplatek rozhodčímu Janu Petříkovi. Opava ve svém prohlášení odmítá, že by se jako instituce podílela na ovlivňování zápasů, sázkových podvodech nebo jiném narušování integrity soutěží. Více čtěte ZDE >>>
Policejní manévry, největší zásah v historii českého fotbalu, mimořádný výkonný výbor, 47 jmen pro Etickou komisi… Český fotbal řeší před baráží o postup na MS obrovský průšvih. „Spadla klec a já mám radost. Konečně došlo na jména, o kterých se to už dlouho vědělo, jen nebyly důkazy,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Přestože FAČR akci inicioval, pro fotbal je to další reputační průšvih. Nejzásadnější je, že se to dotklo i první a druhé ligy, tedy profesionálních soutěží, ale i rozhodčích. Libor Kovařík má problém,“ doplňuje jeho kolega Ondřej Škvor. Co bude s Karvinou a Samuelem Šigutem? Jak kauza zasáhne tento ligový ročník? Jak se teď svazu budou shánět potřebné finance od sponzorů?
Vyjádření LFA po mimořádné schůzi Ligového výboru:
„Ligová fotbalová asociace vnímá aktuální informace týkající se možného ovlivňování fotbalových utkání s mimořádnou vážností. Integrita soutěží je pro nás naprosto zásadní a představuje jeden ze základních pilířů profesionálního fotbalu. Jakékoli jednání, které je v rozporu s těmito principy, je pro nás zcela nepřijatelné a uděláme maximum pro to, aby subjekty, u nichž se prokáže vina, byly tvrdě a exemplárně potrestány.
Jsme v současnosti v úzkém kontaktu s Fotbalovou asociací České republiky a vyhodnocujeme si zjištěné informace. Orgány činné v trestním řízení dosud LFA v této věci nekontaktovaly ani od ní nevyžádaly žádnou spolupráci. Jsme však připraveni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, aby byly všechny okolnosti řádně objasněny a viníci již nikdy nemohli jakýmkoli způsobem ovlivňovat fotbalové dění či v něm dokonce působit.
LFA vůči podobnému jednání dlouhodobě uplatňuje nulovou toleranci a tento přístup se plně vztahuje i na současnou situaci. Takové chování zásadně poškozuje důvěru ve férovost soutěží i dobré jméno českého profesionálního fotbalu, včetně jeho partnerů a fanoušků. Ochrana důvěry a férovosti je pro nás absolutní prioritou.“
Fotbalová Opava oficiálně reagovala na informace o policejním zásahu v českém fotbale a na zahájení disciplinárních řízení ze strany Etické komise FAČR. Klub odmítá, že by se jako instituce podílel na ovlivňování zápasů, sázkových podvodech nebo jiném narušování integrity soutěží, a zdůrazňuje, že nic takového nikdy vědomě nepodporoval ani neorganizoval. Zároveň upozorňuje na nutnost rozlišovat mezi případným jednáním jednotlivců a odpovědností klubu.
Na facebookové stránce opavských fanoušků se objevil vtipný příspěvek odkazující na dnes propuklou aféru i s účastí slezského klubu a seriál o korupční aféře z roku 2004 Štěstíčku naproti.
Nejvyšší patro, jehož se dotkla čerstvá korupční kauza v českém fotbale, se nachází v Karviné. Etická komise zahájila řízení s klubem, jeho prezidentem a primátorem města Janem Wolfem, hráčem Samuelem Šigutem a také se dvěma profesionálními rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou. Dopady budou v případě prokázání viny zásadní, klubu hrozí i pád do některé z nižších soutěží. Více čtěte ZDE>>>
