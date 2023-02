Krásky v Zaklínač 3: Divoký hon dostaly next-gen update svých dolních partií. Šlo ale pouze o chybu

Zatímco s next-gen verzí hry Zaklínač 3: Divoký hon mají aktuálně vývojáři ze studia CD Projekt RED dost problémů, hráči našli jednu vtipnou perličku tam, kde by to opravdu nikoho nenapadlo. Kde ptáte se? No přeci v kalhotkách některých ženských postav! Jak se totiž ukázalo, některé z nich, jako jsou například Dámy lesa, dostaly v rámci nové verze velice detailní, ehm dolní partie. Na vlastní nebezpečí se o tom můžete přesvědčit třeba na Redditu.

Nejde přitom o to, že by se někdo z vývojářů nudil. Součástí next-gen verze totiž byly i některé komunitní módy, přičemž nenápadná změna prošla s jedním z nich, aniž by si toho kdokoliv všiml. Studio podle vyjádření pro web Kotaku už prý “problém“ řeší.