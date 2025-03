Poruba zase končí ve čtvrtfinále. Asi musíme na stáž do Třince, hlesl Krenželok

Zase to neklaplo, ani potřetí za sebou neotevřela ambiciózní Poruba semifinálové brány Maxa ligy. V rozhodujícím pátém zápase série s Litoměřicemi prohrála 2:5, další kolo proti Zlínu se jí týkat nebude. Klíčový duel přinesl řadu vypjatých momentů, domácí Jakub Kotala dokonce musel za atak na Kalea Costu předčasně pod sprchy. „Nevíme, jak to s Kalem vypadá, musí k doktorovi. Je tam pravděpodobnost otřesu mozku, motá se mu hlava,“ řekl litoměřický kouč Jaroslav Nedvěd.

V základní části 2023/24 Poruba dominovala, jenže v následném čtvrtfinále překvapivě selhala s Jihlavou. V tomto ročníku se protlačila do play off jako čtvrtá v pořadí, roli mírného favorita však nepotvrdila.

„Když jsme to s tímto týmem nedokázali, nebude to sranda ani příští rok. Rozhodují maličkosti. I když jsme měli starší mančaft, přijde mi, že ještě není tak vyzrálý na těžké momenty a chvíle. Asi musíme na stáž do Třince… Nebo já nevím,“ pokrčil rameny porubský kapitán Lukáš Krenželok.

Ostravané byli v minusu už po prvních domácích zápasech. Na úvod padli 3:4, o den později pak 1:2 v prodloužení. Režnarův celek se nadechl až v Litoměřicích, kde slavil dva skalpy. Rozhodnout se muselo v Porubě, nicméně i pátá partie patřila hostům.

„Jsem na mužstvo strašně pyšný, i když jsme dva zápasy v řadě prohráli. Nikdy jsme nepolevili v hlavě a ani při fyzické a tělesné přípravě. Věřili jsme, že sérii uhrajeme, i když nás mnozí odepisovali,“ poukázal Jaroslav Nedvěd.

Začátek pátého měření sil chytl lépe Stadion. V 11. minutě se poblíž porubského brankoviště zorientoval Petr Ton, o minutu a půl později využil příhodného odrazu Tomáš Knotek. Ještě víc Porubské srazila situace z konce třetiny, kdy Jakub Kotala nešetrně sejmul Kalea Costu. Následovaly bitky, strkanice i odplaty. Otřesený litoměřický útočník odstoupil.

„Za mě to bylo úplně zbytečné, říkal jsem to pak i trenérovi Poruby. Hned jsem věděl, že Kotala končí, protože on do toho jde zády a dělal to pořád. Za mě je to zkrat, zbytečně oslabil tým a my jsme měli pět minut v přesilovce,“ popisoval litoměřický forvard Tomáš Vildumetz.

Byť se mančaft z Ostravy s koncem prostřední periody vzchopil, závěrečná část už patřila Litoměřicím. Branky Vildumetze, Pavláka i Plose rozhodly o tom, že Porubě sezona skončila. „Mysleli jsme si, že to v domácím prostředí překlopíme na naši stranu, přišlo hodně lidí. Nevím, partu jsme měli dobrou, byla sranda, ale nezvládli jsme to,“ smutnil Krenželok.

Litoměřice proklouzly do semifinále Maxa ligy podruhé v řadě, stejně jako v minulém roce v něm vyzvou Zlín. „Těšíme se hlavně na to, že si teď odpočineme. V úterý začneme přemýšlet nad Zlínem,“ doplnil Nedvěd.

Čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 5. zápas:

Poruba - Litoměřice 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Branky: 39. Berisha, 60. P. Mrázek - 11. Ton, 13. T. Knotek, 46. Vildumetz, 50. Pavlák, 51. Plos. Rozhodčí: Horák, Mejzlík - Jindra, Klouček. Vyloučení: 4:8, navíc Kotala (Poruba) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 2485. Konečný stav série: 2:3.