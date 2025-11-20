Předplatné

ONLINE: Pardubice se Subbanem v brance drtí Vary, Třinec prohrává. Plzeň - Litvínov 5:1

Závar před brankou Malcolma Subbana při jeho debutu za Pardubice
Závar před brankou Malcolma Subbana při jeho debutu za PardubiceZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Vítkovická radost v zápase proti Třinci
Vítkovická radost v zápase proti Třinci
Vítkovická radost v zápase proti Třinci
Pardubice šly brzy do vedení zásluhou Johna Ludviga
Pardubice šly brzy do vedení zásluhou Johna Ludviga
Ondřej Jurčík poslal Litvínov v Plzni do vedení
Ondřej Jurčík poslal Litvínov v Plzni do vedení
11
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Celkem tři předehrávané zápasy 24. kola nabízí hokejová Tipsport extraliga. Třinec se na ledě Vítkovic pokouší ukončit sérii čtyř porážek a upevnit si vedení v soutěži. Na druhé místo se mohou posunout Pardubice, za které poprvé nastoupí brankář Malcolm Subban. Východočeši čelí Karlovým Varům. Šestá Plzeň se střetává s beznadějně posledním Litvínovem. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
21Tipsport1,63,37,4Detail
LIVE 3. třetina
51Tipsport1,01300800Detail
LIVE 2. třetina
30Tipsport1,031550Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec221231668:5343
2Mountfield221140764:4541
3Sparta2511311073:6440
4Pardubice221122769:5139
5Brno221113762:5938
6Plzeň221023752:4537
7Liberec241104959:5837
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary229121055:6131
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov233211737:7414
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů