Zbraň na derby se Zlínem! Vsetín trefil Valtonena. Jeho přítelkyně je hokejka, usmívá se kouč
S nabitou finskou zbraní vyjede v sobotu Vsetín ve velkém hokejovém derby proti Zlínu, prvním v této sezoně. Útočník Julius Valtonen (30), jenž v létě dorazil z francouzského Bordeaux, se jeví jako extra trefená posila. Šikovný Seveřan se po pěti kolech dělí o druhé místo v kanadském bodování Maxa ligy (4+3), naposledy rozhodl duel v Táboře. „Všechno vychází z jeho přístupu. Na tréninku si neuleví ani v jedné situaci, což se pak přenáší i do zápasu,“ říká trenér Daniel Babka.
Třicetiletý odchovanec slavného Jokeritu Helsinky si vybojoval místo ve druhé řadě vedle Radka Prokeše a Tomáše Šmerhy. „V tom útoku se našli,“ kvituje kouč. Valtonen pravidelně boduje, pouze táborský matador Lukáš Pech je na tom o fous lépe (1+7). Zároveň však strávil na ledě téměř o dvacet minut víc.
Aspoň bod za asistenci získal vsetínský objev v každém z pěti utkání. Dvakrát zapsal bilanci 1+1. Na Valašsko se přiřítil z Francie, kde ho vedl nynější vsetínský trenér. „Jeho styl se mi líbil. Hned jsem věděl, že by bylo skvělé s ním znovu spolupracovat,“ vyznal se vysoký a silný útočník, jenž odehrál ve finské nejvyšší soutěži za Illves a Hämeenlinnu 89 zápasů (4+7) a poslední čtyři sezony se hokejem bavil ve Francii.
Dva roky hrál Ligue Magnus za Nice, dva v dresu Bordeaux. Jeho maximem je 38 bodů z ročníku 2022/23. V předchozích dvou však nastřílel dohromady jen 8 gólů. Na tuhle metu by se měl v Maxa lize dostat zanedlouho.
V Česku působí poprvé v kariéře, v klubu už je třináctým Finem v historii. „Julius je velmi dobře fyzicky vybavený hráč, navíc pravák, který nám přinese důraz i kvalitu v bruslení. Trenér ví, co od něj má čekat, což je obrovská výhoda,“ sdělil sportovní manažer VHK Pavel Hanák.
Finský útočník žije ve Vsetíně sám. „Jeho přítelkyně je hokejka,“ usmál se trenér. Se spoluhráči se baví anglicky. Skoro každý mu rozumí. „Je tady spokojený,“ všiml si. V létě byl ve hře příchod jeho krajana, ovšem zatím se tato myšlenka nerealizovala. „Kdyby se cítil nějak osaměle, řešili bychom to,“ poznamenal Babka.
Je paradox, že urostlý Seveřan má zatím na svém kontě víc gólů než asistencí. Sám se přitom považuje víc za tvůrce hry. „Pravda je, že raději přihrávám, než střílím. Ale když mám sebevědomí, umím i dávat góly a dostávat se do šancí. V posledních dvou základních částech jsem se trápil se střelbou, takže můj hlavní cíl je získat zpět sebevědomí a zase si hokej užívat,“ uvedl po svém příjezdu na Lapač.
Evidentně mu plány vychází, z čehož profituje celý tým. „Zatím si vede velice dobře,“ souhlasí Babka. „Když přišel, snažil se na začátku víc přihrávat. Tlačili jsme ho k tomu, aby víc střílel. Co si ho pamatuju z Nice, tam se do střelby víc nutil. Jinak udělá i hodně černé práce ve forčekingu a při bránění,“ oceňuje.
Vsetín půjde do regionální hokejové války ze třetího místa. Berani jsou osmí a nasbírali o tři body méně.