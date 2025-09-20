Předplatné

Litoměřice rozstřílely Jihlavu, ligu stále vedou. Zlín se trápí, nováček padl

Litoměřice v první lize rozdrtily Jihlavu
Litoměřice v první lize rozdrtily Jihlavu
Zlín v první lize padl s rezervou Pardubic
Zlín v první lize padl s rezervou Pardubic
Zlín v první lize padl s rezervou Pardubic
Maxa liga
Litoměřice v první hokejové lize deklasovaly Jihlavu 7:0 a zůstaly i po 4. kole stoprocentní. Tabulku druhé nejvyšší soutěže vede Stadion s čtyřbodovým náskokem před čtveřicí Slavia, Chomutov, Kolín a Vsetín.

První třetina zápasu gól nepřinesla. Na úvodní branku se tak čekalo až do poloviny utkání, kdy se prosadil bulharský obránce Nino Tomov patřící pražské Spartě. Domácí vedli po dvou třetinách 3:0 a ve třetí třetině vysoké vítězství čtyřmi brankami pečetili. Kapitán Filip Kuťák se na výhře podílel dvěma góly a asistencí.

Za Litoměřice dnes poprvé v první lize nastoupil jednačtyřicetiletý mistr světa z roku 2010 Jakub Klepiš, jenž dosud v aktuální sezoně odehrál čtyři zápasy za Spartu, která je partnerským klubem Stadionu.

První výhru v sezoně zaznamenaly Třebíč a Poruba. Horácká Slavia díky třem gólům v první třetině porazila 3:2 Sokolov a ostravský tým jasně přehrál doma Přerov 6:2.

Drama bylo k vidění v hale Polárka ve Frýdku-Místku, kam přijela pražská Slavia. Na první gól utkání se čekalo až do třetí třetiny, na jejímž začátku poslal hosty do vedení Jake Gricius. Domácím se povedlo vyrovnat krátce před koncem řádné hrací doby, v čase 59:50 se prosadil Vladimír Svačina. Dramatický zápas vyvrcholil samostatnými nájezdy, ve kterých kralovali oba brankáři. Jediný gól v rozstřelu trefil slávistický Jiří Průžek až ve 12. sérii a vystřelil tak Slavii bod navíc za výhru 2:1.

Nájezdy rozhodovaly i v Chrudimi, kde hrály domácí Pardubice B proti vícemistrovi z minulé sezony Zlínu. Výhru 3:2 Východočechům vystřelil Lukáš Žálčík. Zlín tak pokračuje v nepřesvědčivých výkonech, v sezoně zatím vyhrál jediný zápas proti Sokolovu.

Gólovou přestřelku nabídl zápas mezi Vsetínem a Chomutovem. Domácí se ujali vedení 2:0 díky dvěma rychlým gólům v 5. minutě, které od sebe dělilo pouze šest sekund. Piráti ale dokázal srovnat na 2:2 a poté i na 3:3 a ve třetí třetině se dokonce poprvé v zápase dostal do vedení. Ovšem i Vsetín pohotově zareagoval a duel za stavu 4:4 šel do prodloužení. To zvládl lépe Vsetín a díky gólu Erika Pospíšila získal bod navíc.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Litoměřice4400019:712
2Slavia4210113:68
3Chomutov4202014:108
4Kolín4210111:88
5Vsetín4210112:118
6Přerov4200212:126
7Jihlava420029:166
8Pardubice B4110211:165
9Poruba 20114101214:134
10Tábor4101213:154
11Sokolov402028:104
12Zlín410129:134
13Frýdek-M.410128:124
14Třebíč410037:113
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup
