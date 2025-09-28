Kolín ukončil neprůstřelnost Litoměřic, ale ty nadále vévodí. Slavie je druhá
Litoměřice porazily v 7. kole první hokejové ligy 2:1 Kolín a nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. Kolín nenavázal na sobotní přesvědčivé domácí vítězství proti Třebíči, ve třetí třetině ale po 234 minutách a 11 sekundách ukončil neprůstřelnost litoměřických brankářů.
Na opačném pólu tabulky se nacházejí Pardubice B, kterým se nepodařilo vstřelit gól už 166 minut a 52 sekund. Východočeši dnes prohráli 0:3 s pražskou Slavií, která si pojistila druhé místo v tabulce šest bodů za Litoměřicemi.
Trápí se i nováček z Tábora, který od úvodní překvapivé výhry nad Jihlavou ještě nezvítězil. V sobotu Jihočeši o gól podlehli Porubě a dnes opět rozdílem jedné branky prohráli 4:5 s Přerovem, který si udržel domácí neporazitelnost a posunul se na třetí místo tabulky.
Ukončit sérii tří proher se povedlo Frýdku-Místku, jenž doma porazil 4:2 Chomutov. Piráti prohráli podruhé ve dvou dnech a klesli na šesté místo.
První hattrick prvoligové sezony vstřelil lotyšský útočník Emils Gegeris a pomohl Porubě k výhře 4:2 ve Zlíně. Berani po sobotním vítězství v derby ve Vsetíně vyšli naprázdno.
Třebíč, která hraje domácí utkání v Moravských Budějovicích, podlehla 3:4 po nájezdech Vsetínu. Horácká Slavia ani jednou nevedla a do prodloužení zápas poslal vyrovnáním na 3:3 Ladislav Bittner v čase 58:48. V nájezdech rozhodl Petr Straka.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Litoměřice
|7
|7
|0
|0
|0
|28:8
|21
|2
Slavia
|7
|4
|1
|1
|1
|22:9
|15
|3
Přerov
|7
|4
|1
|0
|2
|25:20
|14
|4
Vsetín
|7
|2
|3
|0
|2
|23:21
|12
|5
Kolín
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|6
Chomutov
|7
|3
|0
|2
|2
|21:18
|11
|7
Jihlava
|6
|3
|1
|0
|2
|13:18
|11
|8
Poruba 2011
|7
|3
|0
|1
|3
|22:22
|10
|9
Zlín
|7
|3
|0
|1
|3
|17:21
|10
|10
Frýdek-M.
|7
|2
|0
|2
|3
|17:21
|8
|11
Třebíč
|7
|2
|0
|1
|4
|17:21
|7
|12
Tábor
|7
|1
|0
|2
|4
|23:28
|5
|13
Pardubice B
|7
|1
|1
|0
|5
|12:27
|5
|14
Sokolov
|6
|0
|2
|0
|4
|9:19
|4
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup