Kolín ukončil neprůstřelnost Litoměřic, ale ty nadále vévodí. Slavie je druhá

Litoměřice si poradily s Kolínem
Maxa liga
Litoměřice porazily v 7. kole první hokejové ligy 2:1 Kolín a nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. Kolín nenavázal na sobotní přesvědčivé domácí vítězství proti Třebíči, ve třetí třetině ale po 234 minutách a 11 sekundách ukončil neprůstřelnost litoměřických brankářů.

Na opačném pólu tabulky se nacházejí Pardubice B, kterým se nepodařilo vstřelit gól už 166 minut a 52 sekund. Východočeši dnes prohráli 0:3 s pražskou Slavií, která si pojistila druhé místo v tabulce šest bodů za Litoměřicemi.

Trápí se i nováček z Tábora, který od úvodní překvapivé výhry nad Jihlavou ještě nezvítězil. V sobotu Jihočeši o gól podlehli Porubě a dnes opět rozdílem jedné branky prohráli 4:5 s Přerovem, který si udržel domácí neporazitelnost a posunul se na třetí místo tabulky.

Ukončit sérii tří proher se povedlo Frýdku-Místku, jenž doma porazil 4:2 Chomutov. Piráti prohráli podruhé ve dvou dnech a klesli na šesté místo.

První hattrick prvoligové sezony vstřelil lotyšský útočník Emils Gegeris a pomohl Porubě k výhře 4:2 ve Zlíně. Berani po sobotním vítězství v derby ve Vsetíně vyšli naprázdno.

Třebíč, která hraje domácí utkání v Moravských Budějovicích, podlehla 3:4 po nájezdech Vsetínu. Horácká Slavia ani jednou nevedla a do prodloužení zápas poslal vyrovnáním na 3:3 Ladislav Bittner v čase 58:48. V nájezdech rozhodl Petr Straka.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE
30Detail
LIVE
24Detail
LIVE
42Detail
LIVE
54Detail
LIVE Sam. nájezdy
34Detail
LIVE
21Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Litoměřice7700028:821
2Slavia7411122:915
3Přerov7410225:2014
4Vsetín7230223:2112
5Kolín7310319:1511
6Chomutov7302221:1811
7Jihlava6310213:1811
8Poruba 20117301322:2210
9Zlín7301317:2110
10Frýdek-M.7202317:218
11Třebíč7201417:217
12Tábor7102423:285
13Pardubice B7110512:275
14Sokolov602049:194
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

