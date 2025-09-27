Předplatné

Litoměřice nadále dominují, derby pro Zlín. Jihlava vyhrála ve Frýdku, nováček padl

Maxa liga
První derby mezi Vsetínem a Zlínem v této sezoně první hokejové ligy vyhráli na Lapači hosté 3:2. Domácí tým sice ve 38. minutě v rozmezí 39 vteřin otočil skóre na 2:1, ale v poslední třetině se dvakrát prosadil soupeř. Zápas rozhodl svým prvním gólem v ročníku Fin Samuel Salonen.

Litoměřice jsou po výhře 3:0 nad Pardubicemi B stále stoprocentní. Všechny tři góly daly v závěrečné desetiminutovce. Z posledních tří utkání má Stadion skóre 14:0. V brance Severočechů poprvé v sezoně nastoupil Tomáš Volevecký a kromě čistého konta si připsal i asistenci u druhého gólu.

Na druhé místo se posunula pražská Slavia, která zvítězila 5:1 v Sokolově. Baník je se čtyřmi body poslední. Pod výhru Přerova 3:0 nad Chomutovem se podepsal dvěma góly Jiří Fronk.

Nováček soutěže Tábor prohrál 2:3 na ledě Poruby a od úvodního vítězství nad vítězem minulého ročníku Jihlavou si připsal pátou porážku v řadě. Dukla zvítězila 2:1 ve Frýdku-Místku a je šestá.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Litoměřice6600026:718
2Slavia6311119:912
3Chomutov6302119:1411
4Kolín6310218:1311
5Přerov6310220:1611
6Jihlava6310213:1811
7Vsetín6220219:1810
8Zlín6301215:1710
9Poruba 20116201318:207
10Třebíč6200414:176
11Tábor6102319:235
12Frýdek-M.6102313:195
13Pardubice B6110412:245
14Sokolov602049:194
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

