Litoměřice nadále dominují, derby pro Zlín. Jihlava vyhrála ve Frýdku, nováček padl
První derby mezi Vsetínem a Zlínem v této sezoně první hokejové ligy vyhráli na Lapači hosté 3:2. Domácí tým sice ve 38. minutě v rozmezí 39 vteřin otočil skóre na 2:1, ale v poslední třetině se dvakrát prosadil soupeř. Zápas rozhodl svým prvním gólem v ročníku Fin Samuel Salonen.
Litoměřice jsou po výhře 3:0 nad Pardubicemi B stále stoprocentní. Všechny tři góly daly v závěrečné desetiminutovce. Z posledních tří utkání má Stadion skóre 14:0. V brance Severočechů poprvé v sezoně nastoupil Tomáš Volevecký a kromě čistého konta si připsal i asistenci u druhého gólu.
Na druhé místo se posunula pražská Slavia, která zvítězila 5:1 v Sokolově. Baník je se čtyřmi body poslední. Pod výhru Přerova 3:0 nad Chomutovem se podepsal dvěma góly Jiří Fronk.
Nováček soutěže Tábor prohrál 2:3 na ledě Poruby a od úvodního vítězství nad vítězem minulého ročníku Jihlavou si připsal pátou porážku v řadě. Dukla zvítězila 2:1 ve Frýdku-Místku a je šestá.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Litoměřice
|6
|6
|0
|0
|0
|26:7
|18
|2
Slavia
|6
|3
|1
|1
|1
|19:9
|12
|3
Chomutov
|6
|3
|0
|2
|1
|19:14
|11
|4
Kolín
|6
|3
|1
|0
|2
|18:13
|11
|5
Přerov
|6
|3
|1
|0
|2
|20:16
|11
|6
Jihlava
|6
|3
|1
|0
|2
|13:18
|11
|7
Vsetín
|6
|2
|2
|0
|2
|19:18
|10
|8
Zlín
|6
|3
|0
|1
|2
|15:17
|10
|9
Poruba 2011
|6
|2
|0
|1
|3
|18:20
|7
|10
Třebíč
|6
|2
|0
|0
|4
|14:17
|6
|11
Tábor
|6
|1
|0
|2
|3
|19:23
|5
|12
Frýdek-M.
|6
|1
|0
|2
|3
|13:19
|5
|13
Pardubice B
|6
|1
|1
|0
|4
|12:24
|5
|14
Sokolov
|6
|0
|2
|0
|4
|9:19
|4
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup