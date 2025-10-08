Slavia využila zaváhání Litoměřic a vede Maxa ligu. Vsetín ve šlágru skolil Duklu
Litoměřice v první hokejové lize při derniéře trenéra Jaroslava Nedvěda nestačily na domácí Přerov, prohrály 0:2 a přišly o vedení v tabulce. Kouč Severočechů neprožil vítěznou rozlučku několik hodin poté, co získal angažmá v partnerském extraligovém týmu Spartě, která po nepovedených výkonech odvolala Pavla Grosse. Severočeši prohráli třetí utkání v řadě a přišli o první místo v tabulce, kde je s dvoubodovým náskokem vystřídala Slavia. Ve šlágru ve Vsetíně padla jihlavská Dukla.
Pražané využili příležitost, v Porubě předvedli ve třetí třetině obrat z dvoubrankové ztráty a vyhráli 4:3. Vítězný gól dal Daniel Kružík, který se v utkání prosadil podruhé. Ostravanům se nepovedlo navázat na sobotní cennou výhru právě proti Litoměřicím.
Repríza loňského semifinále mezi Vsetínem a Jihlavou dopadla lépe pro domácí Valachy. O výhře 5:2 rozhodli třemi góly v poslední třetině, skóre otevřel i uzavřel finský útočník Julius Valtonen. Na Lapači Vsetín v aktuální sezoně prohrál jen v derby se Zlínem.
Berani napravili páteční domácí zaváhaní proti Chomutovu a zvítězili 3:1 v Táboře. Za nováčka první ligy se podruhé v sezoně prosadil bývalý extraligový útočník Lukáš Pech, hosté ale výsledek otočili.
Chomutov pro změnu na páteční výhru ve Zlíně navázat nedokázal a doma podlehl Třebíči 2:4. Oba góly domácích vstřelil Fin Karri Forsblom, v týmu soupeře zaznamenal gól a asistenci Martin Dočekal a vede produktivitu soutěže. Piráti prohráli počtvrté z posledních pěti zápasů.
Pardubice B prohrály na ledě Frýdku-Místku 2:4 a po šesté porážce za sebou stále uzavírají tabulku. Matěj Kubiesa a Vojtěch Střondala se na výhře domácích podíleli bilancí 1+1.
O dva body odskočil Pardubicím předposlední Sokolov, který zvítězil 2:1 po nájezdech v Kolíně. Středočeši většinu utkání vedli, Baník ale šest minut před koncem vyrovnal. Bod navíc zajistil hostům Patryk Krezolek.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|7
|1
|1
|1
|33:16
|24
|2
Litoměřice
|10
|7
|0
|1
|2
|32:18
|22
|3
Přerov
|10
|5
|2
|0
|3
|31:25
|19
|4
Vsetín
|10
|3
|4
|0
|3
|33:29
|17
|5
Zlín
|10
|5
|0
|1
|4
|26:28
|16
|6
Kolín
|10
|4
|1
|1
|4
|26:21
|15
|7
Chomutov
|10
|4
|0
|2
|4
|29:27
|14
|8
Poruba 2011
|10
|4
|0
|2
|4
|31:30
|14
|9
Jihlava
|9
|4
|1
|0
|4
|19:27
|14
|10
Třebíč
|10
|3
|1
|2
|4
|25:27
|13
|11
Tábor
|10
|3
|0
|2
|5
|30:34
|11
|12
Frýdek-M.
|9
|3
|0
|2
|4
|22:26
|11
|13
Sokolov
|8
|0
|4
|0
|4
|15:23
|8
|14
Pardubice B
|10
|1
|1
|1
|7
|18:39
|6
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup