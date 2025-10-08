Předplatné

Slavia využila zaváhání Litoměřic a vede Maxa ligu. Vsetín ve šlágru skolil Duklu

Hokejisté Slavie vyhráli v Porubě a vedou tabulku Maxa ligy
Hokejisté Slavie vyhráli v Porubě a vedou tabulku Maxa ligy
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Litoměřice v první hokejové lize při derniéře trenéra Jaroslava Nedvěda nestačily na domácí Přerov, prohrály 0:2 a přišly o vedení v tabulce. Kouč Severočechů neprožil vítěznou rozlučku několik hodin poté, co získal angažmá v partnerském extraligovém týmu Spartě, která po nepovedených výkonech odvolala Pavla Grosse. Severočeši prohráli třetí utkání v řadě a přišli o první místo v tabulce, kde je s dvoubodovým náskokem vystřídala Slavia. Ve šlágru ve Vsetíně padla jihlavská Dukla.

Pražané využili příležitost, v Porubě předvedli ve třetí třetině obrat z dvoubrankové ztráty a vyhráli 4:3. Vítězný gól dal Daniel Kružík, který se v utkání prosadil podruhé. Ostravanům se nepovedlo navázat na sobotní cennou výhru právě proti Litoměřicím.

Repríza loňského semifinále mezi Vsetínem a Jihlavou dopadla lépe pro domácí Valachy. O výhře 5:2 rozhodli třemi góly v poslední třetině, skóre otevřel i uzavřel finský útočník Julius Valtonen. Na Lapači Vsetín v aktuální sezoně prohrál jen v derby se Zlínem.

Berani napravili páteční domácí zaváhaní proti Chomutovu a zvítězili 3:1 v Táboře. Za nováčka první ligy se podruhé v sezoně prosadil bývalý extraligový útočník Lukáš Pech, hosté ale výsledek otočili.

Chomutov pro změnu na páteční výhru ve Zlíně navázat nedokázal a doma podlehl Třebíči 2:4. Oba góly domácích vstřelil Fin Karri Forsblom, v týmu soupeře zaznamenal gól a asistenci Martin Dočekal a vede produktivitu soutěže. Piráti prohráli počtvrté z posledních pěti zápasů.

Pardubice B prohrály na ledě Frýdku-Místku 2:4 a po šesté porážce za sebou stále uzavírají tabulku. Matěj Kubiesa a Vojtěch Střondala se na výhře domácích podíleli bilancí 1+1.

O dva body odskočil Pardubicím předposlední Sokolov, který zvítězil 2:1 po nájezdech v Kolíně. Středočeši většinu utkání vedli, Baník ale šest minut před koncem vyrovnal. Bod navíc zajistil hostům Patryk Krezolek.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE
24Detail
LIVE
42Detail
LIVE
52Detail
LIVE
20Detail
LIVE Sam. nájezdy
12Detail
LIVE
34Detail
LIVE
13Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia10711133:1624
2Litoměřice10701232:1822
3Přerov10520331:2519
4Vsetín10340333:2917
5Zlín10501426:2816
6Kolín10411426:2115
7Chomutov10402429:2714
8Poruba 201110402431:3014
9Jihlava9410419:2714
10Třebíč10312425:2713
11Tábor10302530:3411
12Frýdek-M.9302422:2611
13Sokolov8040415:238
14Pardubice B10111718:396
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

