Litoměřice poznaly poprvé chuť porážky, skolil je Vsetín. Mistr i nováček vyhráli

ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Litoměřice v první hokejové lize přišly v osmém kole o neporazitelnost v sezoně. Vedoucí tým soutěže v prodloužení nestačil na domácí Vsetín a prohrál 3:4. Nezachránil ho ani bývalý dlouholetý extraligový hráč se zkušenostmi z NHL Jakub Klepiš, který otevřel skóre už po 29 sekundách a připsal si první trefu v dresu Severočechů.21:35

Vsetín dokázal do konce první třetiny vyrovnat, hosté ale šli znovu do vedení. Na začátku druhé třetiny se po 50 sekundách hry trefil Petr Ton, který ještě v úterý nastoupil v extralize za partnerskou Spartu. Za dalších 25 sekund navíc přidal další branku a navýšil vedení na 3:1. Valachům se ale povedlo vyrovnat díky dvěma gólům Víta Jonáka a poslat zápas do prodloužení, ve kterém rozhodl polský útočník Damian Tyczynski. Ukončil tak sérii sedmi zápasů Stadionu bez porážky.

Kolín doma nestačil na pražskou Slavii a prohrál 3:4. Přestože na začátku třetí třetiny dokázali Středočeši smazat vedení Pražanů 3:1 a vyrovnat na 3:3, poslední slovo v zápase měl slávistický útočník Filip Jansa. Slavie se tak s 18 body drží i po 8. kole na druhém místě tabulky za Litoměřicemi.

Přerov, který v uplynulém týdnu slavil tři výhry v řadě, dnes doma nestačil na Zlín. Berani i díky dvěma gólům Lukáše Válka vyhráli 4:2, a napravili tak nedělní porážku od Poruby.

Po šesti porážkách v řadě se dočkal vítězství Tábor. Jihočeši sice s Chomutovem brzy prohrávali 0:2, ale zápas dokázali otočit a vyhrát 3:2. Naopak Piráti, kteří vstoupili do sezony dobře a drželi se na předních příčkách tabulky, zaznamenali pokles formy, když prohráli čtyři z posledních pěti zápasů.

Drama nabídl zápas mezi Porubou a Třebíčí. Oba týmy se vystřídaly ve vedení, zápas ale v základní hrací době skončil 2:2 a tak muselo rozhodnout prodloužení, ve kterém byli úspěšnější hosté. V čase 63:16 rozhodl bývalý dlouholetý hráč české nejvyšší soutěže Martin Dočekal, který tak vystřelil Horácké Slavii bod navíc.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
24Detail
LIVE
23Detail
LIVE
14Detail
LIVE
34Detail
LIVE Po prodl.
23Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Litoměřice8701031:1222
2Slavia8511126:1218
3Přerov8410327:2414
3Vsetín8240227:2414
5Jihlava7410217:1914
6Zlín8401321:2313
7Kolín8310422:1911
8Chomutov8302323:2111
9Poruba 20118302324:2511
10Třebíč8211420:239
11Tábor8202426:308
12Frýdek-M.7202317:218
13Pardubice B8110613:315
14Sokolov602049:194
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

