Litoměřice poznaly poprvé chuť porážky, skolil je Vsetín. Mistr i nováček vyhráli
Litoměřice v první hokejové lize přišly v osmém kole o neporazitelnost v sezoně. Vedoucí tým soutěže v prodloužení nestačil na domácí Vsetín a prohrál 3:4. Nezachránil ho ani bývalý dlouholetý extraligový hráč se zkušenostmi z NHL Jakub Klepiš, který otevřel skóre už po 29 sekundách a připsal si první trefu v dresu Severočechů.21:35
Vsetín dokázal do konce první třetiny vyrovnat, hosté ale šli znovu do vedení. Na začátku druhé třetiny se po 50 sekundách hry trefil Petr Ton, který ještě v úterý nastoupil v extralize za partnerskou Spartu. Za dalších 25 sekund navíc přidal další branku a navýšil vedení na 3:1. Valachům se ale povedlo vyrovnat díky dvěma gólům Víta Jonáka a poslat zápas do prodloužení, ve kterém rozhodl polský útočník Damian Tyczynski. Ukončil tak sérii sedmi zápasů Stadionu bez porážky.
Kolín doma nestačil na pražskou Slavii a prohrál 3:4. Přestože na začátku třetí třetiny dokázali Středočeši smazat vedení Pražanů 3:1 a vyrovnat na 3:3, poslední slovo v zápase měl slávistický útočník Filip Jansa. Slavie se tak s 18 body drží i po 8. kole na druhém místě tabulky za Litoměřicemi.
Přerov, který v uplynulém týdnu slavil tři výhry v řadě, dnes doma nestačil na Zlín. Berani i díky dvěma gólům Lukáše Válka vyhráli 4:2, a napravili tak nedělní porážku od Poruby.
Po šesti porážkách v řadě se dočkal vítězství Tábor. Jihočeši sice s Chomutovem brzy prohrávali 0:2, ale zápas dokázali otočit a vyhrát 3:2. Naopak Piráti, kteří vstoupili do sezony dobře a drželi se na předních příčkách tabulky, zaznamenali pokles formy, když prohráli čtyři z posledních pěti zápasů.
Drama nabídl zápas mezi Porubou a Třebíčí. Oba týmy se vystřídaly ve vedení, zápas ale v základní hrací době skončil 2:2 a tak muselo rozhodnout prodloužení, ve kterém byli úspěšnější hosté. V čase 63:16 rozhodl bývalý dlouholetý hráč české nejvyšší soutěže Martin Dočekal, který tak vystřelil Horácké Slavii bod navíc.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Litoměřice
|8
|7
|0
|1
|0
|31:12
|22
|2
Slavia
|8
|5
|1
|1
|1
|26:12
|18
|3
Přerov
|8
|4
|1
|0
|3
|27:24
|14
|3
Vsetín
|8
|2
|4
|0
|2
|27:24
|14
|5
Jihlava
|7
|4
|1
|0
|2
|17:19
|14
|6
Zlín
|8
|4
|0
|1
|3
|21:23
|13
|7
Kolín
|8
|3
|1
|0
|4
|22:19
|11
|8
Chomutov
|8
|3
|0
|2
|3
|23:21
|11
|9
Poruba 2011
|8
|3
|0
|2
|3
|24:25
|11
|10
Třebíč
|8
|2
|1
|1
|4
|20:23
|9
|11
Tábor
|8
|2
|0
|2
|4
|26:30
|8
|12
Frýdek-M.
|7
|2
|0
|2
|3
|17:21
|8
|13
Pardubice B
|8
|1
|1
|0
|6
|13:31
|5
|14
Sokolov
|6
|0
|2
|0
|4
|9:19
|4
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup