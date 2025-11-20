Davis Cup ONLINE: Španělsko - Česko 0:1. Menšík získal důležitý první bod! Hraje Lehečka
Čeští tenisté bojují se Španělskem o postup do semifinále Davisova poháru. A na tvrdém povrchu v Boloni zvládl skvěle první zápas Jakub Menšík. Ten porazil dvojku soupeře ve dvou setech a dal českému výběru kapitána Tomáše Berdycha vedení. Rozhodnout může Jiří Lehečka, který stojí proti Jaume Munarovi, Španělé totiž postrádají kvůli zranění světovou jedničku Carlose Alcaraze. Vítěz utkání narazí v sobotu na lepšího z dvojice Německo - Argentina. Kdo to bude sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Dvacetiletý Menšík porazil 89. hráče světa Carreňa za hodinu a 39 minut. Zdolal ho i ve druhém letošním utkání a navázal proti němu na lednový triumf z Aucklandu. Dnes mu pomohlo i 20 es.
Vítěz letošního turnaje Masters v Miami Menšík sice přišel v sedmé hře první sady o servis, vzápětí ale dokázal soupeře brejknout i on. Rozhodla koncovka, v níž český tenista nejprve udržel game na 6:5 a posléze si při Carreňově podání vypracoval tři setboly. Ten poslední proměnil.
Ve druhém setu už Menšík nepovolil soupeři jediný brejkbol. V šestém gamu sice dvě možnosti na prolomení Carreňova podání nevyužil, za stavu 5:4 se ale na příjmu dostal do vedení 40:15 a hned první mečbol zužitkoval.