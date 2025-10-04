Předplatné

Slavia se tlačí do čela. Skolila Vsetín a stíhá lídra, Litoměřice poprvé za nula

Hokejisté Slavie se výhrou nad Vsetínem dotírají na lídra vedoucí Litoměřice
Litoměřice v Maxa lize padly s Porubou
Litoměřice si poradily s Kolínem
Litoměřice jsou pořád stoprocentní, poradily si s Pardubicemi B
Vsetín porazil Litoměřice, ty padly poprvé v sezoně
Maxa liga
Hokejisté Slavie v 9. kole Maxa ligy díky třem gólům v první třetině porazili 3:1 Vsetín a připsala si čtvrtou výhru v řadě je na druhém místě dělí už jen bodový náskok na vedoucí Litoměřice. Lídr druhé nejvyšší soutěže doma prohrál 1:4 s Porubou. Z vítězství se radují také v Táboře, Kolíně, Sokolově a Třebíči.

Stadion prvními sedmi koly prošel suverénně bez ztráty bodu, v sobotu ale podruhé za sebou prohrál. Po středeční porážce v prodloužení ve Vsetíně Severočeši poprvé v sezoně nebodovali.

Pardubice B v Sokolově chtěly ukončit negativní sérii čtyř zápasů bez bodu. Přestože domácí skoro celý zápas vedli, Východočeši dokázali vždy zareagovat a zápas po základní hrací době skončil 3:3. V prodloužení se po 26 sekundách prosadil domácí Robin Sapoušek a zajistil Západočechům bod navíc.

Přerov v azylu Třebíče v Moravských Budějovicích od první třetiny vedl, ale Horácké Slavii se podařilo ve třetí třetině vyrovnat na 1:1 a poslat zápas do prodloužení. V nastavené pětiminutovce gól nepadl a musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich kralovali oba brankaři a v prvních sedmi sériích ani jeden ze střelců nájezd neproměnil. Až v osmé sérii dostal puk za záda třebíčského gólmana Antonín Pechanec a rozhodl o výhře Přerova 2:1.

Překvapivý výsledek se zrodil v Kolíně, kde domácí zvítězili přesvědčivě 3:0 nad jihlavskou Duklou. Všechny góly Středočechů padly v druhém dějství. V kolínské brance v sobotu podruhé v sezoně nastoupil královéhradecký junior Jan Kasal, který si tak zapsal první čisté konto v druhé nejvyšší soutěži.

Tábor, kterému se zatím po návratu do první ligy moc nedařilo, v sobotu dokázal navázat na středeční výhru proti Chomutovu vítězstvím 3:1 nad Frýdkem-Místkem.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Litoměřice9701132:1622
2Slavia9611129:1321
3Přerov9420329:2516
4Kolín9410425:1914
5Chomutov9402327:2314
6Poruba 20119402328:2614
7Vsetín9240328:2714
8Jihlava8410317:2214
9Zlín9401423:2713
10Tábor9302429:3111
11Třebíč9212421:2510
12Frýdek-M.8202418:248
13Sokolov7030413:226
14Pardubice B9111616:356
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

