Slavia se tlačí do čela. Skolila Vsetín a stíhá lídra, Litoměřice poprvé za nula
Hokejisté Slavie v 9. kole Maxa ligy díky třem gólům v první třetině porazili 3:1 Vsetín a připsala si čtvrtou výhru v řadě je na druhém místě dělí už jen bodový náskok na vedoucí Litoměřice. Lídr druhé nejvyšší soutěže doma prohrál 1:4 s Porubou. Z vítězství se radují také v Táboře, Kolíně, Sokolově a Třebíči.
Stadion prvními sedmi koly prošel suverénně bez ztráty bodu, v sobotu ale podruhé za sebou prohrál. Po středeční porážce v prodloužení ve Vsetíně Severočeši poprvé v sezoně nebodovali.
Pardubice B v Sokolově chtěly ukončit negativní sérii čtyř zápasů bez bodu. Přestože domácí skoro celý zápas vedli, Východočeši dokázali vždy zareagovat a zápas po základní hrací době skončil 3:3. V prodloužení se po 26 sekundách prosadil domácí Robin Sapoušek a zajistil Západočechům bod navíc.
Přerov v azylu Třebíče v Moravských Budějovicích od první třetiny vedl, ale Horácké Slavii se podařilo ve třetí třetině vyrovnat na 1:1 a poslat zápas do prodloužení. V nastavené pětiminutovce gól nepadl a musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich kralovali oba brankaři a v prvních sedmi sériích ani jeden ze střelců nájezd neproměnil. Až v osmé sérii dostal puk za záda třebíčského gólmana Antonín Pechanec a rozhodl o výhře Přerova 2:1.
Překvapivý výsledek se zrodil v Kolíně, kde domácí zvítězili přesvědčivě 3:0 nad jihlavskou Duklou. Všechny góly Středočechů padly v druhém dějství. V kolínské brance v sobotu podruhé v sezoně nastoupil královéhradecký junior Jan Kasal, který si tak zapsal první čisté konto v druhé nejvyšší soutěži.
Tábor, kterému se zatím po návratu do první ligy moc nedařilo, v sobotu dokázal navázat na středeční výhru proti Chomutovu vítězstvím 3:1 nad Frýdkem-Místkem.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Litoměřice
|9
|7
|0
|1
|1
|32:16
|22
|2
Slavia
|9
|6
|1
|1
|1
|29:13
|21
|3
Přerov
|9
|4
|2
|0
|3
|29:25
|16
|4
Kolín
|9
|4
|1
|0
|4
|25:19
|14
|5
Chomutov
|9
|4
|0
|2
|3
|27:23
|14
|6
Poruba 2011
|9
|4
|0
|2
|3
|28:26
|14
|7
Vsetín
|9
|2
|4
|0
|3
|28:27
|14
|8
Jihlava
|8
|4
|1
|0
|3
|17:22
|14
|9
Zlín
|9
|4
|0
|1
|4
|23:27
|13
|10
Tábor
|9
|3
|0
|2
|4
|29:31
|11
|11
Třebíč
|9
|2
|1
|2
|4
|21:25
|10
|12
Frýdek-M.
|8
|2
|0
|2
|4
|18:24
|8
|13
Sokolov
|7
|0
|3
|0
|4
|13:22
|6
|14
Pardubice B
|9
|1
|1
|1
|6
|16:35
|6
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup