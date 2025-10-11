Předplatné

Litoměřice zabraly a jsou zpátky první. Slavia zaváhala, Zlín uspěl po nájezdech

Znamená Nedvěd na Spartě Augustovu cestu k nároďáku? Koho by mělo „S" koupit
Dorazí Spartu oživit trenér Jaroslav Nedvěd z prvoligových Litoměřic?
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Litoměřice v první hokejové lize po třech porážkách v řadě zvítězily doma 6:2 nad Chomutovem a vrátily se do čela tabulky. Filip Kuťák pomohl k výhře gólem a dvěma asistencemi. Stadion vede o bod před Slavií, která podlehla Přerovu 1:3. Zubři potvrdili výbornou formu, když z posledních sedmi zápasů vyhráli pošesté a jsou na třetím místě o dva body za Slavií.

Jihlava zvítězila 1:0 v Porubě. Jediným gólem rozhodl zápas ve 46. minutě Ilarion Kuprijanov. Dvacetiletý ukrajinský útočník nastoupil za A tým Dukly teprve do pátého utkání v sezoně.

Zlín doma porazil Frýdek-Místek 4:3 po samostatných nájezdech. Hosté v polovině zápasu vedli 3:1, ale Zlínu se povedlo trefami v 37. a 38. minutě vyrovnat. Zápas poslal do prodloužení Talafa. Nájezdy rozhodl zlínský Lukáš Válek, který proměnil oba své pokusy a vybojoval Zlínu bod navíc.

Předposlední Sokolov překvapivě zvítězil 3:1 nad Vsetínem. Všechny tři góly dal Baník v rozmezí tří minut. Dvakrát se prosadil Tomáš Knotek, který zaznamenal první góly v sezoně.

Pardubice B prohrály 2:4 s Kolínem a jsou bez vítězství už sedm zápasů.

Maxa liga - 11. kolo:

Slavia Praha - Přerov 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Branky: 8. Šťovíček - 14. Tomeček, 25. Březina, 27. Fronk. Rozhodčí: Kostourek, Valenta - Černohlávek, Hošťálek. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:1. Diváci: 1203.

Poruba - Jihlava 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Branka: 46. Kuprijanov. Rozhodčí: Petružálek, Obadal - Kokrment, Kráľ. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 820.

Zlín - Frýdek-Místek 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 9. Hanousek, 37. Sadovikov, 38. Talafa, rozhodující sam. nájezd Válek - 10. a 23. Kubiesa, 15. Hrbas. Rozhodčí: Šico, Gebauer - Tvrdý, Frais. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 2045.

Třebíč - Tábor 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Branky: 26. Kučera, 49. Dočekal - 6. Vildumetz. Rozhodčí: Hucl, Grygera - Rakušan, Otáhal. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 469.

Sokolov - Vsetín 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Branky: 43. a 46. Knotek, 45. Dalecký - 55. Straka. Rozhodčí: Jechoutek, Veselý - Belko, Malý. Vyloučení: 5:3, navíc Marcel (Vsetín) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 551.

Litoměřice - Chomutov 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Branky: 2. a 42. Bernovský, 10. Klepiš, 21. P. Svoboda, 33. Kuťák, 48. Lisler - 23. Forsblom, 49. Tadeáš Svoboda. Rozhodčí: Micka, Turhobr - Jindra, Hradil. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 1309.

Pardubice B - Kolín 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Branky: 9. Žálčík, 40. Pochobradský - 31. Štohanzl, 38. Skořepa, 41. Novák, 47. Zvagulis. Rozhodčí: Zavřel, Šudoma - Hájková, Teršíp. Vyloučení: 7:6, navíc Herčík 5 min., Kaplan 2+10 min. - Pajer 5 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 241.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Litoměřice11801238:2025
2Slavia11711234:1924
3Přerov11620334:2622
4Kolín11511430:2318
5Zlín11511430:3118
6Vsetín11340434:3217
7Jihlava10510420:2717
8Třebíč11412427:2816
9Poruba 201111402531:3114
10Chomutov11402531:3314
11Frýdek-M.10303425:3012
12Tábor11302631:3611
13Sokolov9140418:2411
14Pardubice B11111820:436
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

