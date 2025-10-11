Litoměřice zabraly a jsou zpátky první. Slavia zaváhala, Zlín uspěl po nájezdech
Litoměřice v první hokejové lize po třech porážkách v řadě zvítězily doma 6:2 nad Chomutovem a vrátily se do čela tabulky. Filip Kuťák pomohl k výhře gólem a dvěma asistencemi. Stadion vede o bod před Slavií, která podlehla Přerovu 1:3. Zubři potvrdili výbornou formu, když z posledních sedmi zápasů vyhráli pošesté a jsou na třetím místě o dva body za Slavií.
Jihlava zvítězila 1:0 v Porubě. Jediným gólem rozhodl zápas ve 46. minutě Ilarion Kuprijanov. Dvacetiletý ukrajinský útočník nastoupil za A tým Dukly teprve do pátého utkání v sezoně.
Zlín doma porazil Frýdek-Místek 4:3 po samostatných nájezdech. Hosté v polovině zápasu vedli 3:1, ale Zlínu se povedlo trefami v 37. a 38. minutě vyrovnat. Zápas poslal do prodloužení Talafa. Nájezdy rozhodl zlínský Lukáš Válek, který proměnil oba své pokusy a vybojoval Zlínu bod navíc.
Předposlední Sokolov překvapivě zvítězil 3:1 nad Vsetínem. Všechny tři góly dal Baník v rozmezí tří minut. Dvakrát se prosadil Tomáš Knotek, který zaznamenal první góly v sezoně.
Pardubice B prohrály 2:4 s Kolínem a jsou bez vítězství už sedm zápasů.
Maxa liga - 11. kolo:
Slavia Praha - Přerov 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Branky: 8. Šťovíček - 14. Tomeček, 25. Březina, 27. Fronk. Rozhodčí: Kostourek, Valenta - Černohlávek, Hošťálek. Vyloučení: 2:7. Využití: 1:1. Diváci: 1203.
Poruba - Jihlava 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Branka: 46. Kuprijanov. Rozhodčí: Petružálek, Obadal - Kokrment, Kráľ. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 820.
Zlín - Frýdek-Místek 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 9. Hanousek, 37. Sadovikov, 38. Talafa, rozhodující sam. nájezd Válek - 10. a 23. Kubiesa, 15. Hrbas. Rozhodčí: Šico, Gebauer - Tvrdý, Frais. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 2045.
Třebíč - Tábor 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Branky: 26. Kučera, 49. Dočekal - 6. Vildumetz. Rozhodčí: Hucl, Grygera - Rakušan, Otáhal. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 469.
Sokolov - Vsetín 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Branky: 43. a 46. Knotek, 45. Dalecký - 55. Straka. Rozhodčí: Jechoutek, Veselý - Belko, Malý. Vyloučení: 5:3, navíc Marcel (Vsetín) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 551.
Litoměřice - Chomutov 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Branky: 2. a 42. Bernovský, 10. Klepiš, 21. P. Svoboda, 33. Kuťák, 48. Lisler - 23. Forsblom, 49. Tadeáš Svoboda. Rozhodčí: Micka, Turhobr - Jindra, Hradil. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 1309.
Pardubice B - Kolín 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Branky: 9. Žálčík, 40. Pochobradský - 31. Štohanzl, 38. Skořepa, 41. Novák, 47. Zvagulis. Rozhodčí: Zavřel, Šudoma - Hájková, Teršíp. Vyloučení: 7:6, navíc Herčík 5 min., Kaplan 2+10 min. - Pajer 5 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 241.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Litoměřice
|11
|8
|0
|1
|2
|38:20
|25
|2
Slavia
|11
|7
|1
|1
|2
|34:19
|24
|3
Přerov
|11
|6
|2
|0
|3
|34:26
|22
|4
Kolín
|11
|5
|1
|1
|4
|30:23
|18
|5
Zlín
|11
|5
|1
|1
|4
|30:31
|18
|6
Vsetín
|11
|3
|4
|0
|4
|34:32
|17
|7
Jihlava
|10
|5
|1
|0
|4
|20:27
|17
|8
Třebíč
|11
|4
|1
|2
|4
|27:28
|16
|9
Poruba 2011
|11
|4
|0
|2
|5
|31:31
|14
|10
Chomutov
|11
|4
|0
|2
|5
|31:33
|14
|11
Frýdek-M.
|10
|3
|0
|3
|4
|25:30
|12
|12
Tábor
|11
|3
|0
|2
|6
|31:36
|11
|13
Sokolov
|9
|1
|4
|0
|4
|18:24
|11
|14
Pardubice B
|11
|1
|1
|1
|8
|20:43
|6
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup