Shiffrinová převálcovala zbytek světa, Albánka na bedně. Zmar Dubovské ve Finsku
Slalomářky se dočkaly. Tradičně ve finském Levi odšpuntovaly svou disciplínu pro sezonu 2025/26. Na startu byla i nejlepší česká lyžařka současnosti Martina Dubovská (33). V oblíbeném laponském středisku se jí ale tentokrát nedařilo, když nepostoupila ani do druhého kola. Z vítězství se radovala Mikaela Shiffrinová, která zbylé soupeřky deklasovala. Připsala si tak 102. vítězství ve SP.
Kdo sleduje alpské lyžování pravidelně, Levi by jako svah bezpečně poznal. Specificky pozvolný svah je pro finské místo signifikantní. Buď to tady milujete, nebo bojujete. Dubovská patřila do první skupiny. V minulosti zde bezpečně dojížděla v první dvacítce, třikrát její um dokonce stačil na top 10. Jejím maximem bylo šesté místo z roku 2021. Bohužel u něj zůstane.
Dubovská před sezonou dala najevo, že si před novým ročníkem věří. Kvůli zhoršeným výsledkům začátkem kalendářního roku přišla o vydobyté pozice, chce je v brzké době získat zpět.
„Letos v létě jsem měla nejlepší přípravu za poslední roky. Opravdu jsme zamakali na kondičce. Cítila jsem se silná a připravená. Udělali jsme vše pro to, abych prostě líp vydržela těch závěrečných dvacet sekund slalomu, s čím jsem měla malinko problém. Těším se na celou sezonu. Už je za rohem. Věřím, že ještě mám, co ukázat, jinak bych tady už nebyla,“ pravila v říjnu odhodlaně.
Do závodu v Levi tak odstartovala až s číslem 30, takže trať už nesla známky opotřebení. Nebylo to však tak markantní, aby si třinecká rodačka připsala suverénně svůj nejhorší výsledek v Levi. Celkově brala až 49. místo a na postup do druhého kola ztratila propastných 94 setin sekundy.
První kolo nejlépe zvládla Mikaela Shiffrinová, která nechala zbytek světa za sebou jako v dobách největší slávy. Druhá v pořadí Albánka Lara Colturiová na ni ztrácela přes sekundu.
A že se mladá reprezentantka Albánie vyspala skvěle na oslavu svých devatenáctých narozenin, potvrdila ve druhém kole. Zajela jej podobně skvěle jako kolo první a vedla v cíli před Němkou Emmou Aicherovou, která potvrdila, jaká je univerzálka. V minulé sezoně totiž dokázala vyhrát závody ve sjezdu i Super-G, nyní brala třetí místo ve slalomu a mnoho podobných obojživelnic momentálně Světový pohár nenabízí.
Jenže Colturiová i Aicherová se musely sklonit před americkou královnou. Mikaela Shiffrinová neponechala nic náhodě a ve druhém kole svůj náskok ještě navýšila. Druhá Colturiová na ni ztratila sekundu a 66 setin.
Americká ikona si tak připsala stodruhé vítězství v rámci SP a potvrdila, že po letní přípravě je nachystána na olympijskou sezonu skvěle.
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Levi
Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:48,92 (56,08+52,84), 2. Colturiová (Alb.) -1,66 (57,16+53,42), 3. Aichnerová -2,59 (58,00+53,51), 4. Dürrová (obě Něm.) -2,74 (57,57+54,09) a Moltzanová (USA) -2,74 (58,54+53,12), 6. Ljutičová (Chorv.) -2,80 (57,66+54,06), ...v 1. kole 49. Dubovská 1:00,10, Sommerová (obě ČR) nedokončila 1. kolo.
Průběžné pořadí SP (po 2 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 150, 2. Moltzanová 130, 3. Colturiová 116, 4. Scheibová (Rak.) 100, 5. Dürrová 68, 6. Ljutičová 66.