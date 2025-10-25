Předplatné

ONLINE: Jihlava otevírá nový stadion zápasem proti Zlínu, lídr ze Slavie nastoupí v Třebíči

Takhle vypadá luxusní Horácká aréna. Jihlava chce do extraligy, možností je víc • Zdroj: isport.cz
Maxa liga
Velký a dlouho očekáváný den nejen pro fanoušky jihlavské Dukly, ale celou hokejovou veřejnost je tady. Utkáním proti Zlínu křtí zbrusu novou Horáckou arénu. V dalších duelech 15. kola Maxa ligy nastoupí vedoucí Slavia v Třebíči, na ledě Poruby pak hraje Vsetín. ONLINE přenosy ze všech zápasů sobotního programu první ligy sledujte na webu iSport.

Maxa Liga 2025/2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia141011243:2133
2Litoměřice14902346:2929
3Přerov14721438:3326
4Jihlava13810433:3026
5Kolín14613439:3123
6Vsetín15451544:4223
7Zlín14611641:3821
8Třebíč14522534:3921
9Poruba 201114602640:3920
10Frýdek-M.14513538:3720
11Sokolov13160628:3715
12Chomutov15403836:4915
13Tábor14402834:4414
14Pardubice B141211026:518
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

