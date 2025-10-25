ONLINE: Jihlava otevírá nový stadion zápasem proti Zlínu, lídr ze Slavie nastoupí v Třebíči
Takhle vypadá luxusní Horácká aréna. Jihlava chce do extraligy, možností je víc • Zdroj: isport.cz
Velký a dlouho očekáváný den nejen pro fanoušky jihlavské Dukly, ale celou hokejovou veřejnost je tady. Utkáním proti Zlínu křtí zbrusu novou Horáckou arénu. V dalších duelech 15. kola Maxa ligy nastoupí vedoucí Slavia v Třebíči, na ledě Poruby pak hraje Vsetín. ONLINE přenosy ze všech zápasů sobotního programu první ligy sledujte na webu iSport.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|1
|1
|2
|43:21
|33
|2
Litoměřice
|14
|9
|0
|2
|3
|46:29
|29
|3
Přerov
|14
|7
|2
|1
|4
|38:33
|26
|4
Jihlava
|13
|8
|1
|0
|4
|33:30
|26
|5
Kolín
|14
|6
|1
|3
|4
|39:31
|23
|6
Vsetín
|15
|4
|5
|1
|5
|44:42
|23
|7
Zlín
|14
|6
|1
|1
|6
|41:38
|21
|8
Třebíč
|14
|5
|2
|2
|5
|34:39
|21
|9
Poruba 2011
|14
|6
|0
|2
|6
|40:39
|20
|10
Frýdek-M.
|14
|5
|1
|3
|5
|38:37
|20
|11
Sokolov
|13
|1
|6
|0
|6
|28:37
|15
|12
Chomutov
|15
|4
|0
|3
|8
|36:49
|15
|13
Tábor
|14
|4
|0
|2
|8
|34:44
|14
|14
Pardubice B
|14
|1
|2
|1
|10
|26:51
|8
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup