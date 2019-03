ONLINE: Kladno - Přerov 2:2. Jágr nahrával, při jeho trestu dali hosté gól | iSport.cz

Jaromír Jágr rozjel play off Chance ligy solidně • ČTK

Začíná boj o baráž! V pátek odstartují všechny čtyři čtvrtfinálové série Chance ligy. Postupové ambice má především čtveřice Jihlava, Vsetín, České Budějovice a Kladno. Rytíři se s v sestavě s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem utkají s Přerovem. „Teď už není čas na legrácky. Už je to byznys. Je to válka,“ hlásil Jágr po úterním posledním kole základní části. První duel čtvrtfinále play off první ligy sledujte od 18 hodin v ONLINE přenosu na iSport.cz.