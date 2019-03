Trenéři hodnotili výhru Kladna. Stačilo pár vteřin, Jihlavě se nezdáli sudí | iSport.cz

Šlo to rychle. „Je pravda, že Kladno vyhrálo, ale myslíme si, že za opravdu velkého přispění čtyř pánů, co si říkají rozhodčí. Dál bych to nekomentoval,“ vypálil ze sebe nejdřív František Zeman, jeden z trenérů Jihlavy na pozápasové tiskové konferenci. Kladenský kouč David Čermák na názor svého oponenta reagoval stručně: „Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě 5:1.“ A konec, další slova už z úst obou trenérů nepadla.

Velká nespokojenost s prací rozhodčích Jakuba Šindela, Pavla Obadala, Aleše Hejla a Lukáše Podrazila ze strany mužstva z Vysočiny byla zřejmá v průběhu utkání. Po závěrečné siréně šel dokonce hlavní kouč hostů Petr Vlk na led za sudími a chtěl s nimi diskutovat. Poměr počtu vyloučení byl přitom 10:9 v neprospěch Kladna.

Vůdci jihlavské střídačky se vyjádření z plných plic vůbec nebojí. Není to poprvé v této sezoně. Trenér Petr Vlk po postupu do semifinále přes Litoměřice, které Jihlava skolila 4:1 na zápasy, se opřel do hráčů soupeře.

"V životě jsem neviděl tolik odválených zápasů jako v sérii s Litoměřicemi. Někteří hráči tam toho víc odleželi na ledě než odehráli," řekl hlavní kouč Dukly. Na Vlkovo hodnocení okamžitě zareagoval podržáděný litoměřický trenér Daniel Tvrzník. "To nemyslíš vážně. Běž se podívat na ty kluky, jak jsou pomlácený. Z vašich zákroků!" Více čtěte ZDE>>>

VIDEO: Takhle mluvili trenéři po zápase

Vztek a pozápasové narážky jihlavských trenérů po úterním duelu s Kladnem ale nezměnil nic na tom, že třetí zápas s Rytíři jejich výběr nezvládl a musí nyní stahovat kladenské vedení v dnešní bitvě číslo 4. (sledujte dnes od 18.00 ONLINE ZDE>>>)

Jágr se trefil v play off po sedmi letech: Není to jednoduché, jsem rád za každý gól 1080p 720p 360p REKLAMA