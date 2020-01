Holaň odvolání nečekal, cíl splnil. Co dál? Půjdu se podívat na Vítkovice | iSport.cz

Trenér Miloš Holaň byl z nečekaného odvolání z pozice hlavního trenéra prvoligového RT TORAX Poruba 2011 překvapený. Jeho týmu se v Chance lize sice poslední dobou hrubě nedařilo, ve skupině o pořadí v play off prohrál jedenáct zápasů z posledních dvanácti. Na druhou stranu dokázal v sezoně s podceňovanou Porubou lize vévodit, do elitní osmičky se klub dostal bez problémů. „Majitel se tak rozhodl,“ pokrčil rameny Holaň při rozhovoru pro iSport.cz. „Poruba je v soutěži teprve druhou sezonu, někteří kluci hráli tuhle soutěž poprvé, osmičku jsme splnili. Proto mě to překvapilo.“

Dostalo se vám vysvětlení, proč s vámi klub ukončil spolupráci?

„Ne. Samozřejmě, měli jsme teď sérii proher. Byť třeba o gól, byť jsme měli velkou marodku... Prostě se tak majitel (Tomáš Häring) rozhodl, jeho rozhodnutí respektuji, je to jeho právo. Přišel mi to oznámit Pavel Hinner, generální manažer.“

Bylo to pro vás velké překvapení?

„Bylo, protože smlouvu jsem měl na pět let. Počítal jsem s tím, že tady nějakou práci odvedu. Myslím, že nebyla špatná. Poruba je v soutěži teprve druhou sezonu, někteří kluci hráli tuhle soutěž poprvé, osmičku jsme splnili. Proto mě to překvapilo. Nepočítal jsem s tím, nedostal jsem žádné ultimátum, ani upozornění. Ještě před týdnem jsme spolu s majitelem seděli a plánovali kádr na příští sezonu. Už jsem uvažoval, co příští rok, jak zase kádr o něco posílit a posunout se.“

Co plánujete teď?

„Vyčistím si hlavu, jsem s rodinou, půjdu se podívat na hokej, na Vítkovice. Je to trenéřina, někdy holt nešťastná práce. Můžete dělat maximum a nestačí to. Je to o výsledcích, to je trenérský hokejový život.“

Během prvoligového angažmá v Porubě jste pár nabídek z extraligy odmítnul, je to tak?

„Ano, nějaké nabídky byly, ale zavázal jsem se tady.“

Litujete?

„Ne, proč? Tohle je trenérská práce, byl jsem teď doma po patnácti letech. Měli jsme vynikající start, tam nám hrozně pomohl Vláďa Svačina, chytil se i gólman. Teď už takové výsledky bohužel nebyly.“

Jedním ze zájemců o vaše služby byly i Vítkovice, je to tak?

„Sondování terénu bylo, ale nedopadlo nic. Měl jsem korektní jednání s Alešem Pavlíkem, rozhodl se pro jinou variantu. Na Vítkovice nezanevřu, je to můj klub, strávil jsem tam spoustu let od mládeže. Nezastírám, že jsem chtěl pomoct, byl už jsem v této situaci, kdy se o sestup hrálo v Pardubicích.“

Mohou se jednání obnovit?

„Berte mě, kdo můžete. (směje se) Je to čerstvé, spojím se s agentem, doma nechci zůstat. Jsem nabitý energií, nejsem skeptický, chci pracovat. Mám odtrénováno patnáct let a tohle k tomu prostě patří.“